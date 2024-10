Nasce il primo festival dedicato ai diritti dell'infanzia

Milano, 21 ottobre 2024 – Le problematiche giovanili purtroppo sono sempre più attuali come dimostrano i recenti fatti di cronaca: per questo, è importante parlarne e cercare di risolvere le situazioni. Nasce a Milano il festival dedicato ai diritti dell’infanzia e alla partecipazione giovanile “You’re right. Milano per i diritti di bambini, bambine e adolescenti”, in programma dal 22 al 26 ottobre con eventi diffusi in vari punti della città. La kermesse è organizzata da Terre des Hommes, dal 1960 in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione, cure mediche e cibo, insieme al Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano.

In programma incontri nelle scuole ed eventi aperti al pubblico, laboratori, spettacoli teatrali e attività sportive. L’apertura alla fondazione Riccardo Catella, per indagare il ruolo delle imprese e le opportunità dell’Intelligenza Artificiale per il futuro dei giovani. Il giorno successivo alla sala conferenze di Palazzo Reale, dalle 10 alle 12, ci sarà il dibattito dal titolo “Fragilità e povertà giovanile: l’impegno dei Benemeriti e l’esempio dell’Hub Spazio Indifesa a Milano”. La fondazione Catella ospita altri due appuntamenti giovedì 24 ottobre sul maltrattamento infantile, con le strategie più efficaci per la prevenzione, e venerdì 25 sulla salute mentale, con discussioni su problematiche come il disagio giovanile, il ritiro sociale e le sfide legate al mondo digitale.

In serata, al Teatro Munari, verrà presentato lo spettacolo “Nella Rete”, una rappresentazione teatrale con ingresso gratuito per affrontare i temi di bullismo e cyberbullismo, realizzata in collaborazione con il Teatro del Buratto. Chiusura sabato 26 ottobre: in mattinata ci sarà “Unconventional MUSA”, evento con la partecipazione di GEOPOP e ScuolaZoo, alla scoperta della scienza per i diritti umani attraverso il museo universitario delle scienze antropologiche, mediche e forensi per i diritti umani, mentre nel pomeriggio sono in programma laboratori di arteterapia e il torneo della pace al centro Iseo, un bene confiscato alla criminalità organizzata. Per concludere una festa con serata di musica e dj set.