Il Festival della Bellezza arriva a Villa Necchi Campiglio. Stefania Fauci racconta i Florio (e non solo)

Milano – Si riparte con il Festival della Bellezza, nei luoghi più belli d’Italia. E domani – 2 settembre – si fa tappa in un capolavoro dell’architettura del Novecento, Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI, con Stefania Auci che racconta “Icone storiche e letterarie nelle saghe familiari” (alle 18,30). In dialogo con Alessandra Zecchini, coordinatrice generale del Festival, Stefania Auci attraverso le vicende della famiglia Florio, racconta il mondo dell’alta società tra Ottocento e Novecento, della Belle Époque e degli anni Venti: lo stile, il coraggio, l’ambizione, la visione, le passioni di grandi figure, tra cui donne volitive che hanno segnato un’epoca. Intuito e azzardo, fama, eleganza e potere, clamorosi successi e tragici tracolli nel volgere di una vita. I visitatori tra le 17.30 e le 21 possono visitare in esclusiva la Villa e il giardino.

Villa Necchi Campiglio, è stata progettata negli anni ‘30 dal grande architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Gigina e Nedda Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina. Tra le residenze più note dell’epoca per stile e innovazione, è considerata tra i capolavori dell’Architettura moderna e ospita collezioni con stupende opere di Balla, Boccioni, Sironi, De Chirico, Wildt, Martini, Campigli, Casorati.

Milano sarà sede anche di altri appuntamenti del Festival: il 13 settembre Flavio Caroli propone la lectio “L’iconico Leonardo” al Cenacolo Vinciano, il 3 ottobre Aldo Grasso sarà alla Sala Fontana dell’Arengario con “Iconografia del Novecento”, chiude il 18 ottobre Barbara Stefanelli al Museo Poldi Pezzoli con “Love harder”.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone, Boxol (online e punti vendita) e sul sito del FAI. Info e aggiornamenti su www.festivalbellezza.it e sui canali social Facebook e Instagram del Festival.