A Milano la Festa del Dono: in piazza Risorgimento incontri, letture, musica e mostre. Il programma

Milano, 23 settembre 2023 – Il 4 ottobre si celebra San Francesco patrono d’Italia. Per l’occasione, piazza Risorgimento e tutto il quartiere milanese invitano la città ad una festa con un tema: il dono. Da un’idea di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con il Municipio 3 e alla presenza dell’assessore alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, la piazza diventa teatro di incontri, letture, musica, mostre con foto storiche di Milano, visite guidate e attorno vie e negozianti offrono doni e occasioni per stare insieme. La festa sarà anche l’occasione per avviare il restauro della statua e del monumento dedicato a Francesco d’Assisi. Il 4 ottobre è anche la giornata mondiale degli animali che saranno benvenuti accompagnati.

"Donare significa desiderare relazioni – dichiara Massimiliano Finazzer Flory – per una Milano da custodire con la cultura. A partire dalla nostra identità storica serve un movimento dal basso verso le braccia aperte. Scendere in piazza non per protestare ma per progettare armati di poesia”.

Dalle 8 alle 23, in fasce orarie, gli esercenti offriranno un dono. Gli spettacoli si svolgeranno dalle 19 alle 21 in Piazza Risorgimento - Monumento di San Francesco, con: - Saluti istituzionali - Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory del Cantico delle creature e del canto XI del Paradiso della Divina Commedia con accompagnamento musicale all’all’arpa con Luisa Prandina della Filarmonica della Scala - Gruppo vocale Karakorum - Canzoni milanesi con Maurizio Perego alla chitarra Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Milano, i Frati Cappuccini in Opera San Francesco, l’associazione Commercianti di zona e per la partecipazione il Municipio 3.

IL PROGRAMMA

Dalle 8 alle 22

Presso Piante e Fiori dal 1950 (P.zza Risorgimento 8,), mostra di fotografie storiche di Piazza Risorgimento a cura di Ercole e Paolo Bascone. Il fioraio offre 50 rose bianche.

Dalle 8 alle 19

L’Edicola Eremo offre 70 quotidiani ed espone fotografie storiche

Dalle 8 alle 9

Bar Putea offre 30 caffè (C.so Indipendenza 12)

Dalle 9 alle 10

Bar Tabacchi Roby offre Croissant francesi (C.so Indipendenza 5)

Dalle 9 alle 11

GE Bistro’ Courmet offre bottigliette d’acqua (C.so Indipendenza 7)

Dalle 9 alle 19.30

Farmacia Concordia, Misurazione della pressione arteriosa (C.so Concordia/angolo P.zza Risorgimento)

Dalle 9.30 – 18.30

L. N. Maison Beauté offre 30 buoni sconto (C.so Indipendenza 5)

Dalle 10 alle 19

Mirabello offre tovagliette americane (via Fiamma 40)

La Corte offre 100 degustazioni di confetti (via Fiamma 37)

Dalle 10 alle 19.30

BioNature Risorgimento offre piccoli omaggi (P.zza Risorgimento 4)

Parrucchiere Tiziana Style offre 10 buoni sconto del 10% (C.so Concordia 10)

Boutique Concordia 10, offre alcuni buoni sconto del 10% sulla nuova collezione Autunno/Invero

VisionOttica offre dei gadget (P.zza Risorgimento 7)

Agenzia Viaggi Gattinoni offre dei gadget (P.zza Risorgimento ang. Via Pisacane)

Arcaplanet offrirà “monoporzioni” di cibo per pet (C.so Indipendenza, 24)

Miki Thumb offre piccoli omaggi e buoni sconto (via Fiamma 40)

Pasi’ Milano offre piccoli omaggi e buoni sconto (P.zza Risorgimento 10)

Sabrina Manin Vintage offre buoni sconto del 10% (via Fiamma 40)

Dalle 10 alle 11

Panetteria Barbadomo offre 100 focaccine (P.zza Risorgimento 3)

NC La Cosmesi, cosmetici in omaggio (C.so Concordia 18)

Agenzia Immobiliare ReMax di corso Concordia 10 - offrirà 50 caffè davanti all’ingresso di Sissi Pasticceria (P.zza Risorgimento)

Dalle 11 alle 12

il Frutteto offre 50 mele (P.zza Risorgimento 3)

Filatelia Lucca offre 30 francobolli da collezione (C.so Concordia 14)

All’Ortolano offre l’uva (via Fiamma 37)

Dalle 12 alle 13

Artesano Parrucchieri offre 20 buoni sconto (C.so Indipendenza 6)

Dalle 12 alle 14

Visita al monumento di San Francesco

Segue presso il Museo dei Cappuccini (Via A. Kramer 5) “Alessandro Manzoni letto e riletto”. Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory da I Promessi Sposi, con la partecipazione degli studenti delle Scuole del territorio

Dalle 14 alle 15

Sommariva offre 50 macedonie (C.so Indipendenza 6)

Bar Scotti offre 30 chupa chups (P.zza Risorgimento 4)

Dalle 15 alle 16

Bar Caffè DOM. GAL. offre 30 birre piccole alla spina (C.so Concordia 12)

Dalle 15 alle 17

Pandenus offre brioche e pane (C.so Concordia 11)

Dalle 16 alle 17

Un Peu d’Amour…pour Toi offre 30 piccoli bijoux (C.so Concordia 12)

Pasticceria Sissi offre assaggi di torta (P.zza Risorgimento 6)

Cartoleria 3A cancelleria in omaggio (C.so Concordia 16)

Gelateria Concordia offre cono o coppetta 2 gusti (C.so Concordia 11)

Dalle 17 alle 18

Modes offre dei buoni sconto (P.zza Risorgimento 8)

Bar Piccantino offre 30 cocktail analcolici alla frutta (P.zza Risorgimento)

Dalle 18 alle 19

Messa solenne nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù dei Frati Minori Cappuccini (viale Piave 2)

Dalle 19 alle 21

Piazza Risorgimento - Monumento di San Francesco. Saluti istituzionali: Filippo Andrea Rossi, Assessore e Vice Presidente del Municipio 3; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri; Fra Marcello Longhi, Presidente Opera San Francesco.

Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory del Cantico delle creature e del canto XI del Paradiso della Divina Commedia. Accompagnamento musicale all’all’arpa con Luisa Prandina. Gruppo vocale Karakorum

Canzoni milanesi con Maurizio Perego alla chitarra

Dalle 21 alle 22

Bar Geko (via M. Melloni 16)

Emme&E - Grafica &Stampa offre la grafica e i materiali promozionali