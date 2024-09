Il ritorno della Festa del Raccolto: trionfo della tradizione lombarda, un omaggio al territorio e al riso

Morimondo (Milano) – C’è qualcosa di sacrale e di fortemente simbolico negli eventi che marcano il legame con la terra. E che alle porte di Milano la “Festa del Raccolto” abbia una cadenza annuale è segno di una vitalità che vive di memoria e si alimenta di un desiderio condiviso: tenere in vita qualcosa che merita attenzione e riguardo, specie nella Bassa. Quella che punta verso Pavia e Abbiategrasso dove decine di aziende agricole si battono per la resilienza della campagna contro l’invadenza del cemento e brillano per la produzione del famoso cereale che rende iconico un piatto – “sua maestà il risotto” – caposaldo della cultura alimentare meneghina e lombarda.

L’edizione 2024 si prenderà la scena il 21 settembre a Morimondo, all’interno di Cascina Lasso, secolare realtà agricola e agrituristica gestita dalla famiglia Forni che si distende su un’area di 74 ettari prevalentemente coltivata a riso, punto di raccordo e ritrovo per una manifestazione attesissima dalle 42 aziende risicole che si riconoscono nel Distretto Rurale Riso&Rane, aggregazione delle migliori attività presenti tra il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco Valle del Ticino. Ma anche bandiera di un cartello di produttori che da anni si segnalano per qualità e rigore, come dimostra la scelta dell’ente diretto da Marco Magni di investire sulla tracciabilità assoluta e sulla garanzia del puro Carnaroli nelle confezioni del Distretto, peraltro assicurate dal controllo del Dna che certifica la provenienza e la corrispondenza dell’etichetta con le varietà indicate.

Manifestazione aperta a tutti e occasione per valutare un raccolto che si preannuncia carico di aspettative. Con tanto di programma ludico e gastronomico, sempre sullo sfondo di Cascina Lasso, se è vero che la Festa del 21 settembre (info: 338.3654022 o distrettorisoerane@libero.it) si aprirà con un’invitante “Passeggiata fra le risaie” (alle 18.30), guidata e narrata dallo stesso Magni. Seguita, alle 19.30, da una cena “Come una volta” dove verranno proposti risotti in varie versioni (da quello della tradizione con pasta di salame, Bonarda e rosmarino a quello con un tris di verdure mantecato al basilico fresco). Alle 21 gran finale, con la serata musicale e danzante accompagnata dal maestro fisarmonicista Marco Valenti.