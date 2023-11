Fair Values: abiti e arredi di design in vendita per assicurare cure oculistiche nei paesi poveri

Milano, 21 novembre 2023 – Una boutique solidale con 2mila oggetti d'arredamento e design, abiti e accessori, gioielli e prodotti beauty per sostenere la campagna "Fuori dall’ombra" e garantire cure oculistiche nel Sud del mondo.

L'appuntamento con "Fair Values" promossa dall'organizzazione umanitaria CBM Italia e nei giorni 23, 25 e 26 novembre all’Adi Design Museum di Milano. I prodotti sono stati donati da numerose aziende del made in Italy e si potranno acquistare con sconti fino al 70%. Il ricavato dalla vendita andrà sostenere la campagna “Fuori dall’ombra, per il diritto di vedere ed essere visti” che ha l’obiettivo di garantire cure oculistiche nei Paesi del Sud del mondo grazie ai progetti di Cbm Italia che prevedono un approccio integrato che comprende prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità visive e inclusione nella comunità.

Accanto allo shop solidale, nei tre giorni ci saranno anche alcuni appuntamenti. Giovedì 23 novembre dalle 11.15 la giornata dedicata a "Guardarsi con nuovi occhi" con le consulenze d’immagine e pillole di armocromia dell’esperta Laura Pizzi. L’ingresso è libero e gratuito. Sabato 25 novembre dalle 18.30 alle 20.30 è in programma un "Aperitivo stellato" con la chef Viviana Varese e lo chef Cesare Battisti. Per partecipare è richiesta la prenotazione sul sito https://www.cbmitalia.org/campagna/aperitivo-stellato a fronte di una donazione di 40 euro.

Due gli appuntamenti in programma domenica 26 novembre, dalle 10 alle 14 la flower designer Letizia Chiarini esporrà esclusive composizioni floreali (anch’esse in vendita), mentre dalle 11 alle 13 spazio ai bambini dai 5 ai 10 anni con "Vedo, tocco, senso... faccio!", laboratorio sensoriale per imparare a progettare uno spazio in modo inclusivo e accessibile a tutti, attraverso l’uso dei cinque sensi e degli strumenti del design.

Organizzato in collaborazione con Adi Museum Junior Lab, il laboratorio prevede l’ingresso con prenotazione sempre sul sito. Nelle tre giornate di Fair Values sono inoltre esposte le opere donate da 6 noti illustratori italiani, Emiliano Ponzi, Elisa Talentino, Pierluigi Longo, Valeria Petrone, Serena Gianoli, Andrea Mongia, che firmano il progetto “Illustrators united for sight”: anche le illustrazioni sono in vendita e il ricavato sostiene i progetti di salute della vista Ingresso Via Bramante, 42 - Milano. Questi gli orari di apertura: giovedì 23 novembre h.10-20; sabato 25 h.10-21.30; domenica 26 h.10-14