Milano, il 4 ottobre è San Francesco: in piazza Risorgimento va in scena la festa del dono

Milano, 2 ottobre 2024 – Il 4 ottobre si celebra San Francesco patrono d’Italia. Per l’occasione, piazza Risorgimento e tutto il quartiere milanese invita la città ad una festa con un tema: il dono.

Da un’idea di Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con il Comune di Milano, il Municipio 3, i Frati Cappuccini in Opera San Francesco e con il patrocinio del Comitato nazionale per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, la piazza diverrà teatro di incontri, letture, musica, canto, mostre. Non solo, le vie e i negozianti intorno offriranno doni dalle 7 alle 20.

“Donare – ha detto il curatore Massimiliano Finazzer Flory - significa desiderare relazioni per una Milano da custodire con la cultura. A partire dalla nostra identità storica serve un movimento dal basso verso le braccia aperte. Scendere in piazza non per protestare ma per progettare mondi migliori armati di poesia”.

Ma non è finita, per tutto l’arco della giornata verranno esposti in piazza Risorgimento dei pannelli della mostra “Viaggio attraverso la lingua italiana” in collaborazione con la Società Dante Alighieri. L’esposizione illustra, nei suoi diversi aspetti, l’evoluzione della nostra lingua nel corso dei secoli: dal rapporto con il latino a quello con le grandi lingue moderne di cultura; dallo stretto legame con la letteratura sino all’uso nel cinema, nella musica e nell’arte.

Milano, piazza Risorgimento

Il programma

7.00 – 13.00

l’Edicola Eremo offre 70 quotidiani ed espone fotografie storiche (P.zza Risorgimento 8)

9.00 – 10.00

Bar Tabacchi Roby offre Croissant francesi (C.so Indipendenza 5)

9.00 – 13.00

Farmacia Concordia, Misurazione della pressione arteriosa (C.so Concordia/angolo P.zza Risorgimento)

9.30 – 18.30

L. N. Maison Beauté offre 30 buoni sconto (C.so Indipendenza 5)

9.30 – 19.30

Pasta Fresca Pesce Emiliana sconto del 20% sul raviolo classico monferrino (C.so Indipendenza, 14)

10.00 – 11.00

NC La Cosmesi, cosmetici in omaggio (C.so Concordia 16)

Panetteria Barbadomo offre 100 focaccine (P.zza Risorgimento 3)

10.00 – 11.30

Agenzia Immobiliare ReMax di corso Concordia 10 – offre 60 caffè davanti all’ingresso del Bar

Caffè DOM. GAL. (C.so Concordia 12)

10.00 - 13.30

Mihai Bambini e Dintorni offre 30 gadget (C.so Indipendenza 14)

10.00 – 19.30

BioNature Risorgimento offre piccoli omaggi (P.zza Risorgimento 4)

Pasi’ Milano offre piccoli omaggi e buoni sconto (P.zza Risorgimento 10)

La Corte offre 100 degustazioni di confetti (via Fiamma 37)

VisionOttica offre dei gadget (P.zza Risorgimento 7)

Sabrina Manin Vintage offre buoni sconto del 10% (via Fiamma 40)

Boutique Concordia 10, offre alcuni buoni sconto del 10% sulla nuova

collezione Autunno/Invero

11.00 – 12.00

il Frutteto offre 50 mele (P.zza Risorgimento 3)

Bar Putea offre 30 caffè (C.so Indipendenza 12)

Filatelia Lucca offre 30 serie di francobolli da collezione (C.so Concordia 14)

11.00 – 14.00

Artesano Parrucchieri offre 20 buoni sconto (C.so Indipendenza 6)

12.00 – 14.00

Da Max offre fino a 30 bicchieri di Coca-Cola (C.so Indipendenza 6)

13.00 – 19.30

Farmacia Italia, Misurazione della pressione arteriosa (C.so Concordia 14)

14.00 – 15.00

Bar Scotti offre 30 chupa chups (P.zza Risorgimento 4)

15.00 – 16.00

Fotolabor 91 offre palloncini colorati, ritiro consentito solo ai bambini (C.so Indipendenza 14)

15.00 – 17.00

Pandenus offre brioche e pane (P.zza Risorgimento)

MYVapor offre 30 sigarette elettroniche usa e getta (C.so Concordia 12)

15.00 – 19.30

Nicoletta Bersani Gioielli, consulenze gratuite per il rifacimento di gioielli propri (P.zza Risorgimento)

Miki Thumb offre piccoli omaggi (via Fiamma 40)

15.30 – 16.30

Spacci 1000 offre delle banane (C.so Indipendenza 12)

16.00 – 17.00

Un Peu d’Amour…pour Toi offre 30 piccoli bijoux (C.so Concordia 12)

Pasticceria Sissi offre assaggi di torta (P.zza Risorgimento 6)

Cartoleria 3A cancelleria in omaggio ritiro consentito solo ai bambini (C.so Concordia 16)

Gelateria Concordia offre cono o coppetta 2 gusti (C.so Concordia 11)

17.00 – 18.00

Bar Piccantino offre 30 cocktail analcolici alla frutta (P.zza Risorgimento)

18.00 – 19.00

Messa solenne nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù dei Frati Minori Cappuccini (viale Piave 2)

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 in Piazza Risorgimento - Monumento di San Francesco

saluti istituzionali;

Arie di Verdi e Puccini con il CORO degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala;

lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory del Cantico delle creature di Francesco d’Assisi e del canto XI del Paradiso della Divina Commedia

Accompagnamento musicale alle percussioni con Elio Marchesini

Musica vintage italiana con Carlotta Limonta.