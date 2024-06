Al via una nuova edizione di Elementi a Milano: dal 7 al 9 giugno da Mare culturale urbano

Milano – Terza edizione di "Elementi", dal 7 al 9 giugno, da Mare culturale urbano (via Quinto Cenni 11) a Milano. Il festival for pizza & music lovers che racconta in modo pop e contemporaneo la pizza, in una cornice musicale, propone anche quest'anno tre giornate di degustazioni, appuntamenti, workshop, djset, talk e laboratori. Il format curato e prodotto da Wla e Mare culturale urbano nasce da un’idea di Molino Vigevano, leader nel mercato delle farine per preparazioni dolci e salate.

La pizza

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, pizzaioli provenienti da tutta Italia proporranno le loro specialità con focus su abbinamenti e materie prime. L’obiettivo è esplorare il panorama contemporaneo del mondo della pizza in tutte le sue declinazioni. Durante le tre giornate si alterneranno ai forni collocati all’interno della Cascina e in piazza Cenni, pizzaioli provenienti da ogni regione italiana che si faranno portavoce dei diversi stili di pizza: dalla pizza napoletana alla pizza in teglia, dalla pizza gourmet a quella senza glutine.

Ad aprire la serata di venerdì ci saranno, tra gli altri, Francesco Pompetti di Impastatori Pompetti (Roseto degli Abruzzi) al forno di Molino Vigevano, Alagie Drammeh e Gianluca Lalla di Mare culturale urbano e Paolo Furini di Ostu Pizzeria (Torino). Sabato e domenica i forni rimarranno accesi dalle 12 alle 23 e vedranno tra gli ospiti Angelo Tantucci di Capriccio Pizza & Food (Ancona) e Paolo Ciullo di A’Puteca (Firenze). Non mancheranno anche il forno dedicato al senza glutine con Carmine Manzo della Pizzeria Positano (Milano) e, novità di quest’anno, ci sarà anche il forno inclusivo con Giovanni Nicolussi - Pit’sa (Bergamo).

Proprio Pit’sa, insieme a Pierluigi Monachetti, Porta Pazienza (Bologna) e Gabrièl di Lac (Milano), sarà protagonista di un talk dedicato alle realtà inclusive e fuori dagli schemi curato da Alfredo di Rolling Stone Italia che si terrà domenica nel primo pomeriggio sul palco centrale, elemento fondamentale di questa edizione del festival: un luogo di scambio e intrattenimento, dove si darà voce a partner e ospiti speciali.

La musica

Pizza, ma non solo. Anche la musica sarà la protagonista di questa terza edizione di Elementi, porterà sul palco diverse realtà di rilievo del panorama musicale, Venerdì sera darà il via al festival Body Heat, un progetto di musica dance funk live che coinvolge artisti e pubblico dalla Generazione Z ai Baby Boomer; mentre sabato sarà il turno di Sabotage, club night milanese che ha tracciato una nuova via nel panorama hip-hop, r&b e soulful rap, proponendo i migliori artisti della scena italiana e mondiale e diventando un punto di riferimento per gli appassionati di black music. Domenica invece a far scatenare il pubblico fin dalle 17 sarà Jazz:Re:Found, vero e proprio contenitore di avanguardie: parte dalle radici della musica black e spazia nei più nuovi e sperimentali territori del jazz e dell’elettronica con un formato unico, che unisce club culture e live performance in un equilibrio perfetto.

Elementi anche quest'anno, dopo il successo delle precedenti edizioni, si propone come un momento di intrattenimento e un racconto a 360° che stuzzica e incuriosisce, arricchito anche dalla possibilità di partecipare, tra una fetta di pizza e l’altra, a talk, workshop e laboratori dedicati non solo agli adulti ma anche ai bambini, per avvicinarsi al mondo magico della panificazione. Il festival è infatti family-friendly: durante le giornate del sabato e della domenica sarà attivo il Kidslab dalle 12 alle 20 con tanti laboratori “Gioca e crea” organizzati in collaborazione con l’Associazione Lop Lop. Inoltre, come di consueto avviene da mare culturale urbano, il sabato a pranzo e durante l’aperitivo, e la domenica a pranzo, lo Spazio Gaia allestisce uno spazio a misura di famiglia, con giochi, libri e cuscini per rilassarsi e divertirsi, ognuno a modo proprio.

Il programma completo è disponibile su www.elementipizza.it.