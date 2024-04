Milano, tornano le eccellenze culinarie e agricole africane: due giorni con ‘Uma Ulafi 2.0’

Milano, 29 aprile 2024 – E' un viaggio culinario alla scoperta dell'alta cucina afro-caraibica attraverso i prodotti della terra, gli ingredienti, piatti, sapori, storia, cultura, racconti e arte. Dopo il successo della prima edizione, a dicembre 2023, torna il 3 e 4 maggio a Milano "Uma Ulafi 2.1", un evento capitanato dalla pluripremiata Executive chef italo congolese Victoire Gouloubi, volto noto della trasmissione Gambero Rosso. "Uma Ulafi", che tradotto dallo swahili significa "Forchetta Golosa", si svolgerà nello showroom Vittorio Emanuele in piazza Antonio Baiamonti 4. Tema di questa edizione, "La celebrazione della Terra", racconta al pubblico un'agricoltura più sostenibile e più inclusiva,

Cos’è Uma Ulafi

Le cucine afro-caraibiche sono ricche di ingredienti, sapori, profumi e colori, che raccontano storie e tradizioni attraverso ogni piatto. Uma Ulafi è un concept che ha debuttato in Italia e nel mondo a dicembre 2023, con un evento di alta cucina afro-caraibica guidato dalla chef italo-congolese Victoire Gouloubi. L'obiettivo è esplorare e valorizzare le innumerevoli identità delle alte cucine afro-caraibiche, ancora poco conosciute nel mondo occidentale. Il nome Uma Ulafi rende omaggio a Anna M. Mangin, ristoratrice afro-americana che nel 1891 brevettò la forchetta da pasticceria. L'idea alla base di Uma Ulafi è quella di dare il giusto riconoscimento sia ai protagonisti delle cucine afro-caraibiche che ai loro ingredienti, che potenzialmente si possono ben integrare anche alle preparazioni tipiche della cucina italiana. L’edizione di quest’anno vuole mettere in luce le innovazioni e le trasformazioni positive nel settore agricolo africano. Lo farà attraverso con due giorni di eventi, talk, proiezione di film, presentazione di prodotti e produttori e conferenze con relatori internazionali e si concluderà con un aperitivo e una cena con un menù vegetariano per raccontare l'Africa nel modo più autentico e profondo. La chef Victoire Gouloubi, ancora una volta protagonista dell’evento, accompagnerà gli ospiti in un viaggio culinario alla scoperta della meravigliosa cucina Afro Gourmet, nutrimento per l’anima e per il corpo in grado di rasserenare la mente e rigenerare lo spirito.

Figure femminili di spicco

L'evento darà voce ad alcune delle figure femminili influenti nel panorama dell'agricoltura e della gastronomia africana oltre che attiviste, tra loro Sandrine Vasselin, Ceo di Misao International, nota in tutto il mondo come la “Chanel delle spezie”. Ci sarà anche Stella Mpoy, co-fondatrice di Kodamer, un progetto che mira a valorizzare le eccellenze culinarie afro caraibiche a livello globale. Fatimata "Fati" Niang, innovatrice dello street food senegalese con la catena Black Spoon e vincitrice del premio "Miglior Imprenditrice Africana 2014" in Francia, sarà una delle stelle della cena del 4 maggio insieme alla chef veneta Sara Macciona. Arriva a Milano anche Kwanza Musi Dos Santos, consulente in materia di diversità e inclusione specializzata sui temi dell’antirazzismo e intersezionalità. Ed ancora Nyny Ryke Goungou, co-fondatrice della Societa` Vivina-Tg che importa e distribuisce prodotti di alta qualita` provenienti dal Togo, oltre ad essere la creatrice del marchio di Moda Etica e Sostenibile Nyny Ryke. Madrina di questa edizione sarà Raffaella Meledandri, Ceo della Air Dynamic, che con il suo sostegno enfatizza l'importanza dell'evento come momento di incontro e scambio culturale. Inoltre, l'evento renderà omaggio al contributo femminile nell'arte e nella cultura attraverso una mostra curata da Jonathan Rodriguez e Lanusa Silva. Presentatrice della cena di gala che chiuderà l'evento la sera di sabato 4 maggio sarà Marilena Umuhoza Delli, fotografa, autrice e regista italo-rwandese il cui lavoro è stato pubblicato in tutto il mondo. Ha co-fondato la prima Accademia di Antirazzismo in Italia black owned.

Il Premio Maisha e il ricordo di Diego Sarchiapone

La novità di questa edizione è il "Premio Maisha", in onore di Diego Sarchiapone, chef prematuramente scomparso all’età di 36 anni. Il premio, patrocinato dalla casa di Pentole Agnelli e da Uma Ulafi, sarà dedicato a una figura femminile che si distingue per il suo impegno a migliorare le condizioni lavorative sul continente africano. La famiglia di Diego, con questo riconoscimento, vuole tenere vivo il suo ricordo e il suo amore per la cucina: il giovane pizzaiolo, morto dopo aver a lungo combattuto contro una grave malattia. Diego oltre ad aver vissuto l’Africa fin da piccolo, l’ha abbracciata anche quando poi ha intrapreso la sua vita lavorativa sfidando tutte le critiche e lo scetticismo di alcuni colleghi, utilizzando e lavorando le farine e i cereali africani.

Il programma

L'evento si apre venerdì 3 maggio alle 14.30 con la proiezione in anteprima del film documentario We Food scritto e realizzato dalla chef Victoire in collaborazione con la documentarista Egle Pappalardo. Dalle 16.30 alle 18.30 il talk con tre grandi donne imprenditrici ed esperte del settore: Sandrine Vasselin Ceo di Misao International; Stella Mpoy co-fondatrice di Kodamer, una luxury boutique e libreria delle eccellenze culinarie afro caraibiche; Fati Niang proprietaria della catena di ristoranti Black Spoon che decolonizza lo street food senegalese. alle 18.30 alle 21.30, rinfresco afro caraibico per celebrare e omaggiare "Madre Terra" e il continente africano, con i cocktail del bartender di Uma Ulafi Junior detto Jay. Sabato 4 maggio alle 10.00 talk di confronto con il pubblico e con testimonianze da parte di importanti relatrici che raccontano le loro sfide. Alle 19.00 cena di gala con menù dedicato, firmato da Fati Ninag e coordinato da chef Victoire Gouloubi. Un viaggio culinario alla scoperta delle identità dell’alta cucina afrocaraibica.