“Dizionario di Malavita” in scena al Teatro Gerolamo. Canzoni, racconti e memorie di una Milano che non c’è più

Milano, 3 maggio 2025 – Il 10 e 11 maggio, il Teatro Gerolamo di Milano ospita un evento unico: “Dizionario di Malavita”, spettacolo teatrale e musicale che affonda nelle radici popolari della città, tra canzoni, racconti e cronache della mala milanese. Un viaggio nella memoria collettiva di una Milano dimenticata, narrata con ironia, commozione e rigore culturale. “Dizionario di Malavita”, da un’idea del compianto Filippo Crivelli, prende vita sul palcoscenico grazie alla voce di Valentina Ferrari, alla presenza scenica di Lorenzo Castelluccio, alla musica dal vivo di Alessio Lega (chitarra e direzione musicale), Carlo Zerri (pianoforte) e Gianpietro Marazza (fisarmonica), e alla regia di Roberto Recchia.

La mala milanese tra cronaca, leggenda e poesia

Spiega Valentina Ferrari: “Lo spettacolo nasce da un’idea di Filippo Crivelli, regista e profondo conoscitore del Milanese e della cultura popolare più in generale, in un pomeriggio in cui lo andai a trovare quasi vent’anni fa. Eravamo nel suo studio, gli avevo fatto ascoltare una mia registrazione di alcune canzoni della Mala Milanese e lui con la sua inconfondibile arguzia mi aveva fatto notare una serie di imprecisioni. Poi non so se per consolarmi o perché fondamentalmente aveva simpatia per me, mi disse che sulla Malavita Milanese mi avrebbe aiutato. Ad un certo punto disse trionfante: “Eccolo qui! E ce n’è anche un altro. Te lo regalo.” Mi diede una copia del Delatore 2 e si mise a guardarla insieme a me. Iniziò a darmi indicazioni sui pezzi che erano interessanti e poi concluse che lo spettacolo sarebbe stato proprio “Dizionario di Malavita”. Naturalmente come era nel suo stile, iniziò anche a fornirmi canzoni, spartiti, vecchi cd, cassette che sentimmo a casa sua, anche successivamente. Lo andai a trovare spesso in quel periodo e da quegli incontri nacque il copione che ora, dopo tanti anni, vede finalmente la luce. Provammo a proporlo ad alcuni teatri, ma non riuscivamo a trovare la collocazione giusta. Il maestro diceva: “Sarebbe andato bene al Gerolamo”, ma in quel momento il Gerolamo era ancora chiuso e successe quello che capita spesso nel teatro: il copione finì in un cassetto. Io lo trascrissi al pc perché mi sommergo anch’io di carta e appunti, ma a differenza del maestro poi non riesco a ritrovare quasi niente quando mi serve. E così l’ho salvato. Questo dizionario è un “divertimento”, un gioco che mi aveva regalato insieme al libro. Un altro omaggio a Milano che ha il suo stile e che abbiamo voluto mantenere il più possibile per come l’aveva pensato lui. Prende vita grazie ad un altro innamorato di Milano, Piero Colaprico che venuto a sapere quasi incidentalmente dell’esistenza di questo inedito, ci ha creduto fin dall’inizio con entusiasmo. In quello che stiamo mettendo in scena ci siamo noi e un’eredità che personaggi come Filippo Crivelli lasciano e che rimane, a disposizione di tutti, in vita. Fuori dai cassetti”.

Informazioni pratiche

“Dizionario di Malavita” sarà in scena solo per due repliche: sabato 10 maggio alle 20 e

domenica 11 maggio alle 16.

Teatro Gerolamo – Piazza Cesare Beccaria 8, Milano

Biglietti: da 20 a 30 euro

