Design e natura si incontrano alla Biblioteca degli Alberi

Milano, 2 ottobre 2024 - Al via BAM Open Air Design, l’evento giunto alla quarta edizione, punta su sostenibilità e rigenerazione, promuovendo un approccio innovativo e responsabile al vivere urbano. Curato da Coima Image e MoscaPartners, esplora il rapporto tra design, architettura e natura, integrando le proposte innovative del programma culturale di BAM, che offre oltre 300 appuntamenti gratuiti all'anno. Quest'anno, il tema è "Natural Theatre", un invito a scoprire come design e ambiente possano coesistere armoniosamente.

Dodici installazioni open air

BAM Open Air Design 2024

Dodici aziende leader del settore del design partecipano all'edizione 2024, tra cui Artemide, Kartell e Poliform. Ogni azienda ha realizzato installazioni open air all'interno dei Red Circle, percorsi espositivi studiati per coinvolgere i visitatori, invitandoli a interagire con i prodotti e l'ambiente circostante. BAM Open Air Design coinvolge inoltre gli studenti delle università IULM e Politecnico di Milano, offrendo uno spazio di confronto tra giovani creativi e professionisti affermati.

Talk, performance, workshop

BAM Open Air Design 2024

L'evento offre anche una serie di attività aperte al pubblico: talk con esperti, performance teatrali, workshop e momenti di convivialità che celebrano il dialogo tra arte, design e natura. Bam, Biblioteca degli Alberi Milano si trova in via Gaetano de Castillia 28, Milano. Per alcuni appuntamenti è necessaria la prenotazione, sito web: bam.milano.it

Giovedì 3 ottobre

10:30 – 11:30 - Passeggiata botanica: un percorso nel parco ispirato alla tematica

10:00 – 13:00 - Workshop Frab’s Magazine DIY (print) Club Sandwich a cura di Paolo Proserpio e Marta Biasi

16:30 – 18:00 - Proiezione cinematografica in Fondazione Catella: Rasti, cortometraggio di Kartell (durata 17’ 45’’), Green Over Gray (durata 55’) docu-film sull’architetto Emilio Ambasz, di Francesca Molteni e Mattia Colombo, concept di Fulvio Irace.

18:00 – 19:00 - Talk con gli studenti di Politecnico e IULM

19:30 – 21:00 - Happy Hour Open Air Design e intrattenimento DJ Set curato da MIGarden

Venerdì 4 ottobre

10:30 – 11:30 - Workshop #Potalab: il laboratorio dei fiori di Potafiori: una fioraia esperta vi guiderà nella realizzazione di un potasushi

16:30 – 18:00 - Proiezioni cinematografiche Fondazione Catella: Il Padiglione sull’Acqua (durata 77’) docu-film su Carlo Scarpa e la sua passione per la cultura giapponese, di Stefano Croci e Silvia Siberini, Q&A con i registi e Rasti cortometraggio di Kartell (durata 17’ 45’’)

19:00 – 21:00 - Concerto di musica Jazz con un quartetto di musicisti immersi nella natura di BAM

Sabato 5 ottobre

10:30 – 11:30 - Workshop Terrarium: come creare un piccolo ecosistema autosufficiente da un oggetto di design

17:30 – 18:00 - Performance di danza site specific cn coreografia realizzata da Emanuela Tagliavia, docente dell’Accademia del Teatro alla Scala