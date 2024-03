“Il Barolo e il Derthona”, tornano le degustazioni di vitigni iconici a Palazzo Bovara

Terza edizione di "Il Barolo e il Derthona vanno in scena a Milano" venerdì 15 marzo. L'evento di degustazione e conoscenza dei due vitigni iconici è organizzato in partnership con Confcommercio Milano con la collaborazione di Go Wine, associazione che promuove la cultura del vino e l'enoturismo, Strada del Barolo e grandi vini di Langa e Terre Derthona – Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi. Si svolgerà dalle 17 alle 20 a Palazzo Bovara, a Milano.

L'ala est dello storico palazzo di corso Venezia si trasformerà in un percorso ideale attraverso le Langhe e i Colli Tortonesi. Wine lovers e operatori del settore potranno degustare decine di etichette di Barolo Docg e Timorasso Derthona Doc che i produttori presenteranno di persona, nelle loro molteplici sfaccettature, proponendo in degustazione cru e annate differenti. Le degustazioni saranno accompagnate da assaggi di prodotti agroalimentari di eccellenza del territorio piemontese presentati da aziende associate alla Strada del Barolo e a Terre Derthona.

Durante l’evento è previsto anche il salotto-degustazione "TerzoTempo: Una partita di parole e degustazioni in punta di calice", un'interessante occasione di approfondimento che avrà come protagonisti Walter Massa per la cantina Vigneti Massa di Monleale (Alessandria) e Lorenzo Olivero per la cantina Olivero Mario di Roddi (Cuneo), intervistati dal giornalista di Radio 24 Carlo Genta, che racconteranno la loro esperienza e proporranno in degustazione vini particolarmente rappresentativi della loro produzione, non presenti ai banchi di assaggio allestiti nelle sale del palazzo.

Il costo del biglietto di ingresso è di 35 euro a persona (30 euro per i soci Confcommercio, Go Wine,Ais, Fisar, Onav) in prevendita online e include degustazioni illimitate di vino e un assaggio per ogni produttore food, oltre al calice della Strada del Barolo e la tasca porta bicchiere. Il costo del biglietto di ingresso con incluso l’accesso al salotto-degustazione è di 45 euro a persona.