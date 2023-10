Degustazione con vista a Milano: tre appuntamenti per il mese della vendemmia

Degustare vino ascoltando le storie dei palazzi più autentici e iconici dello skyline di Milano. Per celebrare il mese della vendemmia Terrazza Gallia, l'esclusivo rooftop dell'Excelsior Hotel Gallia, organizza "Wine with a View’, tre appuntamenti con altrettante cantine per degustare i vini coinvolgendo il senso dell'olfatto, del gusto e della vista. Anche oltre il bicchiere di vino. Le voci narranti sono Paolo Porfidio, head sommelier di Terrazza Gallia, per il racconto delle cantine e la degustazione e Danilo Dagradi, fondatore di "Milano da Vedere", per il racconto della città di Milano. In accompagnamento ai vini, ci saranno i finger food proposti dai fratelli Antonio e Vincenzo Lebano, executive chef del rooftop restaurant dell’Excelsior Hotel Gallia. Prima degustazione giovedì 12 ottobre con Allegrini, azienda vinicola di Fumane (Verano). La sua storia è legata a quella della Valpolicella classica dal 1854 quando Giovanni Allegrini ha avviato l'azienda vinicola. Oggi alla guida ci sono Marilisa, Silvia e Francesco, la settima generazione Allegrini che rispettano le solide radici di famiglia con uno sguardo orientato all’innovazione e al rispetto per l’ambiente. Giovedì 19 ottobre è il momento di Masciarelli Tenute Agricole, cantina nata nel 1981 dall’intuito imprenditoriale di Gianni Masciarelli, vignaiolo di talento e protagonista della vitivinicoltura abruzzese moderna. Grazie all’impegno e alla dedizione assoluta di Masciarelli, l’azienda si e` affermata come leader nella produzione del Montepulciano d’Abruzzo e di altre varieta` autoctone regionali e internazionali. Dal 2008 le redini dell’azienda sono passate alla moglie Marina Cvetic Masciarelli, compagna di vita e di vigne, e donna del vino dallo stile inconfondibile e dalla figlia Miriam Lee Masciarelli. Terzo e ultimo appuntamento giovedì 26 ottobre. Il protagonista sarà lo champagne della cantina Maison Burtin, la cui storia e`legata a quella del suo fondatore, Monsieur Gaston Burtin.Originario dell’Aisne, un dipartimento della regione Alta Francia, Gaston Burtin si stabilisce in Champagne nel 1923 e nel 1933, all’eta` di 33 anni, decide di avviare la propria impresa dando vita a Maison Burtin. Ogni serata ha un costo di € 38,00 a persona. Per info e prenotazioni: 02 6785 3514 - terrazza.gallia@luxurycollection.com Se vuoi a iscriverti al canale Whatsapp de Il Giorno clicca qui