DaZero, il Luna Park della pizza fa tappa a Milano

Da Zero in via dell'Orso a Milano

Nasce da un’idea dei founder DaZero Giuseppe Boccia e Carmine Mainenti, il nuovo format itinerante ‘Il Luna Park della Pizza by DaZero&Friends’.

Da sempre la ormai affermata catena artigianale di pizzerie cilentane promuove eventi, sinergie e occasioni innovative sul mondo della pizza. Ed ecco per la prossima stagione una serie di appuntamenti gastronomici inediti e dinamici: un luna park, appunto, una vera e propria festa intorno alla pizza e ai suoi maestri, per promuovere la ricetta più famosa al mondo come protagonista indiscussa di convivialità. Le serate si terranno nei locali DaZero, caldi e dall’atmosfera familiare, di tutta Italia con ospiti d’eccezione alcuni tra i migliori classificati 50 Top Pizza - le guide alle migliori pizzerie del mondo. Sulla tavola menù sempre diversi costruiti a 4 mani insieme a DaZero.

Il debutto è in programma lunedì 13 Marzo alle 20.30 a Milano, in via dell’Orso 4, insieme a Vincenzo Onnembo di nNea Amsterdam, la pizzeria della capitale olandese che nel 2022 ha ottenuto l’11esimo posto nella 50 Top Pizza Europa e il 54esimo nella 50 Top Pizza World. Nel menù, il meglio delle due insegne: dall’iconica Guilty Marinara di nNea con pomodoro, aglio, origano Incontro, mozzarella di bufala in spuma, colatura di alici; si prosegue con due ricette di Vincenzo Onnembo: la Padellino Cruscale con cime di rapa, stracciata, anguilla affumicata e topinambur e De’ Pastori con crema di pomodoro arrosto, sciancata calabrese, pane croccante all’aglio, peperone crusco e cacioricotta. E’ poi il turno di DaZero con due delle pizze più amate del brand, rivisitate per l’occasione: Forestella Special con pomodorino datterino giallo, mozzarella di bufala, salsiccia piccante Incontro, cacioricotta di capra del Cilento e basilico; e la Tonno e Ammaccate special, con fior di latte, filetti di tonno, crema di cipolle, olive ammaccate Salella e basilico. Per concludere, il Babà con ricotta di bufala e melassa di fichi Santomiele.

Ad accompagnare le pizze, preparate con le farine del Molino Casillo, i vini siciliani di Feudo Maccari ed Animaetnea, Birra Moretti e Acqua Ferrarelle. Costo della serata: 40 euro incluse bevande e abbinamento vini. Per prenotazioni chiamare al numero 02/83419934.