Salone e Fuorisalone, cosa fare oggi alla Design Week 2023

Parte oggi lunedì 17 aprile la Design Week di Milano. Fino a domenica 23 aprile la città si colorerà di istallazioni ed eventi, fuori e dentro l’area espositiva di Rho che apre ufficialmente il 18 aprile. Il grosso sarà naturalmente nel fine settimana ma già da oggi in giro per la città non mancheranno appuntamenti per informarsi, aggiornarsi e divertirsi tra Salone e Fuorisalone, il primo rivolto agli esperti, il secondo al grande pubblico in cerca di svago e non solo di soluzioni per il design. Qualche proposta:

Porta Venezia

Alla Casa Nervesa di via Sirtori 26, Leroy Merlin persenta la casa che si apre al mondo esterno con installazioni realizzate dall’architetto Maria Anna Tumminello e dal Politecnico di Milano Scuola del Design. Evento aperto alal stampa con press cocktail dalle 19 alle 20:30

Porta Garibaldi

Oggi si inaugura un nuovo spazio espostivo per l'arte visiva, Spazio Garibaldi, a cura dell'azienda Roseto in corso Garibaldi 95. Come primo appuntamento, Worldtype 2023, una mostra di Lorenzo Marini. Opera simbolo il mappamondo in plexiglass, 60x70 cm, ricoperto da type. Per lanciare il messaggio che nel mondo esistono più di otto mila lingue parlate, ma il linguaggio visivo è unico. Il sistema di segni creati all'uomo diventa il globo terrestre, dove mittente e destinatario si fondono in un'unica funzione.

Cocktail party su invito invece al negozio GabelCASA, corso Garibaldi 65, dalle 18 con Gabel x Ken Scott

Largo Treves

Opening party in largo Treves 1 dell’installazione Dry Days, Tropical Nights di Agostino Iacurci. Una serata all’insegna di arte e musica con due ospiti d’eccezione della scena musicale italiana: il Pianista e Producer Dardust e l’iconico duo Colapesce Dimartino. Si inizia alle 20.

Stazione Centrale

ll centro di architettura e Design Dropcity progettato dall'architetto Andrea Caputo nei Magazzini Raccordati sotto la stazione Centrale nei giorni del fuorisalone apre alla città con Dropcity Convention 2023, con un palinsensto di esposizioni ed incontri con architetti e designer internazionali da oggi fino al 23 aprile. Negli spazi di via Sammartini, ad esempio, si potranno vedere i dieci progetti finalisti fra i duecento partecipanti di Tunnel Evangelion, concorso di idee sulla rigenerazione e il riutilizzo dell'area dei Magazzini Raccordati, realizzato in collaborazione con Reuse Italy. Il tunnel 60 ospiterà ogni giorno talk e conferenze come quella prevista per domani 'Aspen, The Italian Manifestò con la partecipazione fra gli altri di Alberto Alessi, Giovanna Castiglioni e Franco Raggi e legata alla installazione omonima (allestita nel tunnel 142) curata da Francesca Picchi e progettata da Studio Ossidiana di Rotterdam, e ispirata al congresso organizzato dall'International Design Conference in Aspen (IDCA) nel 1989

Brera

All’Orto Botanico di Brera , ingresso da via Fratelli Gabba 10, alle 18.00 evento di inaugurazione di Walk the Talk-Energia in movimento, l'installazione di Eni al FuoriSalone 2023. Partecipano: S.Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility, G.Bojardi, direttore di Interni, M.Kater, direttore dell'Orto Botanico di Brera, I.Rota e C.Ratti, architetti.

Castello Forzesco

Sempre alle 18.00 al Castello Sforzesco-piazza del Cannone è in programma l’evento "Il design si contamina con la moda, dove la tecnologia non si vede ma la fa da padrona". Partecipano: l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia B.Mazzali, F.Russo (DDN), L.Danzi (Art director), A.Del Piero (Brand ambassador Airdp Style), J.Thun, presidente Visual Friend.