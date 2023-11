Milano, il Congusto Institute festeggia venti anni di formazione degli chef del futuro

MILANO - Celebra i suoi primi 20 anni con tre piatti dedicati limited edition in tre grandi ristoranti milanesi con tre chef d’eccezione, il Congusto Institute, il primo Campus enogastronomico di Milano, leader nell'alta formazione in ambito food.

Dal 13 al 20 novembre si terrà una settimana dedicata al ventennale che coinvolgerà tre ristoranti di Milano e tre chef che prepareranno ciascuno un piatto dedicato a Congusto, che rimarrà in menu tutta la settimana. Quello tra chef e campus è un legame storico che si consolida anche in questa occasione: oltre ad essere docenti dei corsi, i ristoranti, infatti, ospitano regolarmente nelle loro cucine gli allievi in stage.

Tre figure carismatiche accomunate non solo da un grandissimo bagaglio di esperienze e conoscenze tecniche, ma soprattutto dalla capacità rara di saper trasmettere entusiasmo e passione, in uno scambio proficuo e continuo con gli allievi, che li vedono come mentori e guide anche dal lato umano oltre che professionale; lo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà, lo chef Elio Sironi del ristorante Ceresio e lo chef Eugenio Boer del ristorante Bu:r.

Per la prima volta la scuola fondata nel 2003 da Federico Lorefice e Daniel Stoico, esce dalle sue aule e va a trovare gli chef a casa loro. Una sorta di 'cena diffusa', in tre location diverse: lunedì 13 novembre al Ratanà, lo chef Battisti dedica a Congusto Institute il piatto speciale tortelloni di zucca con amaretti e mostarda di mandarino, che si lega ai corsi sulla cucina lombarda e milanese tenuti a scuola. Martedì 14 novembre appuntamento al ristorante Ceresio, in omaggio agli allievi della scuola sui risotti, lo chef Elio Sironi dedica a Congusto Institute il piatto speciale Risotto ai porcini, zucca, tomino di Talucco e marsala. E infine mercoledì 14 novembre al ristorante Bu:r con la cassoeula vegetale, il piatto speciale dedicato dallo chef Boer, in continuità con i corsi sulle materie prime vegetali impartite agli allievi del campus.