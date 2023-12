Chiesa di San Giovanni Battista alla Bicocca: concerto benefico con un doppio coro

Milano, 14 dicembre 2023 – Concerto benefico dell’Ensemble Vocale Ambrosiano, con i giovanissimi Musici Cantori di Milano, sabato 16 dicembre, nella chiesa di san Giovanni Battista alla Bicocca di Milano.

Oltre 80 voci per un doppio coro, tutto milanese doc, saranno i protagonisti del tradizionale concerto benefico a favore di Ianai, Insieme è Musica Onlus: l’associazione del Nord Milano che promuove iniziative diversificate a sostegno dei più fragili in città e non solo, anche in collaborazione con altre realtà del terzo settore.

L’Ensemble, diretto da diretto dal noto Maestro e Direttore Artistico Mauro Penacca, si esibirà in un repertorio tradizionale di brani religiosi natalizi e non, arricchito dal contributo musicale di Roberto Binetti e Gianpaolo Berrettini, accompagnati da Marco Mariotti alla chitarra e dalle voci bianche de I Musici Cantori. L’Ensemble Vocale Ambrosiano è dal 1996 un coro polifonico attivo in concerti, gospel e non solo, per raccogliere fondi per iniziative benefiche valorizzando il ruolo del canto e della musica come strumento di integrazione sociale.

L’Associazione seleziona ogni anno uno o più progetti umanitari a cui destinare i fondi raccolti. I Musici Cantori di Milano sono invece un coro di voci bianche, nato per promuovere e divulgare l’insegnamento della musica come valore culturale, ricreativo e di promozione sociale: il coro è composto da bambini dai 6 anni in su e si esibisce in numerose manifestazioni spesso a sostegno di associazioni di volontariato.

L’appuntamento è dunque alle ore 21 in via La Farina 15 (Bicocca). Ingresso libero su donazione.