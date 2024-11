I concerti del Cuccagna Jazz Club di Milano: debutto con la Rusty Brass

Milano, 4 novembre 2024 – Si apre martedì 5 novembre la rassegna "Il rito del jazz" organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi con il contributo di Nuovo Imaie negli spazi di Cascina Cuccagna. Con la formula del doppio set, alle 19.30 e alle 21.30, rigorosamente a ingresso libero, nel ristorante Un posto a Milano di Cascina Cuccagna, si terrà il primo live del mese insieme alla Rusty Brass. Esuberante formazione di ottoni 'arrugginiti' ormai di casa in Cuccagna, mescola in modo davvero originale i ritmi funk-rock con le sonorità balcaniche, le incursioni nella tradizione classica con il jazz di New Orleans e il folklore messicano, il reggae con l’hip- hop ma non solo. Coinvolgente e travolgente come poche altre, la band bresciana regalerà, come sempre, una performance ad alto tasso di energia e divertimento.

La settimana dopo, martedì 12 novembre, sarà la volta del Macade Trio con Matteo Maranzana (pianoforte), Margherita Carbonell (contrabbasso) e Daniele Delfino (batteria). Anche quello del quartetto del chitarrista Francesco Sensi sarà, martedì 19 novembre, un gradito ritorno alla Cascina Cuccagna. Lo scorso gennaio ha pubblicato il suo album d’esordio "In Abstracto", lodato dalla critica e dagli addetti ai lavori. I brani originali del disco sono influenzati, in gran parte, dalla scena jazz newyorkese di fine anni ‘90 e i principali punti di riferimento per i quattro giovani musicisti della band sono artisti come Aaron Parks e Kurt Rosenwinkel. Accanto al chitarrista Sensi ci sono Davide Cabiddu al pianoforte, Enrico Palmieri al contrabbasso e Marcello Repola alla batteria. Per l’ultimo appuntamento del mese con "Il rito del jazz", martedì 26 novembre si esibiranno i Milanoans, formazione milanese soprannominata “The hottest jazz band in town”, nata per far rivivere il jazz caldo della New Orleans di inizio Novecento e che spazia tra swing e hot jazz, dixieland e standard jazz ballabili per gli amanti del lindy hop, con un repertorio che va dagli anni Venti agli anni Quaranta del secolo scorso.