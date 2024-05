Appuntamento sulla Martesana con la colazione sul Ponte Vecchio di Gorla

Milano – Chi vive dalle parti del naviglio Martesana in città, sa bene che uno degli angoli più suggestivi è il Ponte Vecchio di Gorla, specie nelle giornate di primavera. E proprio per restituire ai cittadini questo angolo di Milano molto distante dalla Milano di corsa, sabato mattina si terrà “Colazione sul ponte”. Una festa aperta a tutti, in cui grandi e piccoli potranno riappropriarsi in sicurezza di uno degli angoli più suggestivi del quartiere.

L’appuntamento è sabato 11 maggio a partire dalle 10 sul Ponte Vecchio di Gorla, tra via Pozzi e via Bertelli Chiunque potrà portare la propria colazione preferita e gustarla insieme, oltre a cuscini, fiori, bolle di sapone, giochi, libri. Ci saranno musica dal vivo, colori ed energia. La manifestazione si svolgerà anche in caso di tempo incerto; verrà annullata in caso di pioggia.