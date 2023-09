A Milano il Coca Cola Pizza Village con 10 maestri pizzaioli, ecco chi ci sarà

Milano, 6 settembre 2023 - Si svolgerà a Milano, dal 7 al 10 settembre, la prima edizione del Coca-Cola Pizza Village. L’evento si svolgerà nel parco di CityLife e avrà come protagonisti i migliori maestri pizzaioli. Sarà possibile conoscere i segreti della pietanza partenopea grazie alla partecipazione di pizzerie storiche e tanti pizzaioli tra i più celebri del settore e di vivere esperienze interattive divertenti.

Dieci i maestri pizzaioli presenti: Errico Porzio (Errico Porzio), Gino e Toto Sorbillo (Sorbillo), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Fabio Cristiano (Antica Pizzeria da Gennaro), Ciro Cascella (Ciro Cascella 3.0), Antonio Falco (L’Antica Pizzeria da Michele), Raffaele Di Stasio (Verace Assaje), Simone Nicolosi (Biga), Giovanni Di Gregorio (Fresco). E la Bottega Ghiotta con il maestro pizzaiolo Gennaro Donnarumma. "Siamo felici di accogliere per la prima volta a Milano la nuova edizione di ‘Pizza Village’, una quattro giorni dedicata ad uno dei piatti più amati in Italia e simbolo del nostro Paese nel mondo - dichiara l'assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Milano, Alessia Cappello - evento che si aggiunge ai numerosi appuntamenti concentrati sul settore del Food, fiore all’occhiello del nostro Made in Italy e anche del tessuto economico della nostra città".

L’evento ad accesso gratuito, dalle 18 sino alle 23 nel parco di CityLife, consente la degustazione di un menù, che comprende una pizza a scelta, una bibita e un caffè, a soli 15 euro acquistabile alle casse del villaggio oppure online sul sito della manifestazione (pizzavillage.it) oppure attraverso il ticketing partner: www.feverup.com. Pizza, ma non solo. Ci sarà anche un palco per gli show musicali, uno spazio ospitalità che include Pizza Tales con talk, incontri e dibattiti sul mondo della gastronomia. Ci sarà anche uno spazio dedicato a chi vuole imparare a fare la pizza a casa. Pizza e solidarietà. Si rinnova la collaborazione tra PizzaVillage e Banco Alimentare anche per l'evento di Milano, grazie alla donazione di pizze omaggio che la Onlus ridistribuirà sul territorio per aiutare chi si trova in difficoltà.