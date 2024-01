Milano, due appuntamenti con lo chef stellato salentino Floriano Pellergino

MILANO - Da Lecce a Milano per raccontare la sua "cucina mediatica". Doppio appuntamento, giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, con lo chef Floriano Pellegrino. Giovane (classe 1990), chef e patron del ristorante Bros' di Lecce una stella Michelin, premiato da Forbes tra i 30 giovani under 30 più talentuosi d’Europa, impegnato nel sociale ha fondato il Bros Rugby Club si occupa, tra le altre cose, del reinserimento dei ragazzi delle periferie pugliesi in un circuito virtuoso, Floriano Pellegrino sarà ospite nei cortili della Food Genius Academy di Milano per raccontarsi.

Il primo appuntamento giovedì 18 per una cena a quattro mani con Davide Giovinazzo, chef del nuovo Al Cortile (in via Giovenale 7). Un dialogo tra i due chef, un’occasione per conoscere una delle stelle del panorama gastronomico italiano. Il costo del menù degustazione è di 90€, vino e bevande escluse.Info e prenotazioni sul sito di Al Cortile.

Venerdì 19 gennaio toccherà alla Food Genius Academy che ospita un Open Day dedicato alla Cucina Mediatica, incentrato su come comunicare la cucina e le nuove forme di creatività gastronomica oltre il piatto. Durante l'open day, la scuola apre le porte ai futuri studenti e al network di professionisti.

Una giornata alla quale parteciperanno oltre allo chef Pellegrino, anche Cesare Battisti chef del ristorante Ratanà, Luca Genoa e Mirco Mastrorosa founder di Tuorlo Magazine, Luca Scanni Co-founder della Pasticceria Pavé, Nicolò Zambello Ceo e founder di Chef in camicia, Massimiliano Tonelli direttore editoriale di Cibo Today e Carlo Spinelli, giornalista e direttore del Master in Comunicazione e Critica Gastronomica in Fga. La giornata avrà inizio alle ore 17:30 e si concluderà con un aperitivo realizzato Floriano Pellegrino insieme agli studenti.