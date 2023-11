Lo Champagne Dom Pérignon protagonista alla Rinascente

Milano – Dom Pérignon accende Rinascente Milano. Dal 14 al 20 novembre, la prestigiosa Maison de Champagne sarà protagonista nelle vetrine dello storico indirizzo di piazza Duomo attraverso un percorso che illustra il suo ideale fondante: la ricerca dell’armonia come fonte di emozione.

Questa ricerca è fatta di gesti precisi, di conoscenze acquisite e trasmesse nel tempo, che richiedono dedizione e lavoro incessante; e quanto più questo lavoro è appassionato, rigoroso e intenso, tanto più eleva verso il sublime.

È un approccio alla creazione affine a quello di Lady Gaga, l’artista con la quale - dal 2021 - la Maison ha intrecciato il proprio cammino, condividendo visioni e ambizioni estetiche. Il secondo capitolo della collaborazione tra Dom Pérignon e Lady Gaga si ispira all’abbazia di Hautvillers, dove, tra il XVII e il XVIII secolo, il monaco Dom Pierre Pérignon dedicò la sua vita a perfezionare l’arte della viticoltura e della vinificazione, cambiando per sempre la storia dello Champagne.

E il punto di partenza per le vetrine di Rinascente Milano sarà appunto l’abbazia di Hautvillers, un luogo che da secoli incarna il lavoro come opera che eleva l’uomo, un luogo dove il tempo gioca un ruolo fondamentale: il tempo della lenta e paziente maturazione del vino in cantina, il tempo richiesto dalla creazione per elevarsi e trascendere.

Davanti alle otto vetrine di Rinascente Milano sarà quindi possibile riconoscere il profilo degli archi dell’abbazia e lasciarsi affascinare da un gioco di luci e ombre, suoni e colori, che ricorderanno il tempo che scorre grazie a una sapiente coreografia. Si arriverà infine alla campagna che vede insieme Dom Pérignon e Lady Gaga, tra tradizione e modernità, intimità e grandiosità. Al centro sempre Dom Pérignon Vintage 2013, Millesimato il cui assemblaggio, dopo quasi dieci anni di evoluzione, porta all'essenza della vendemmia del 2013: eleganza, delicatezza, chiarezza, classicità assoluta.

Il mito di Dom Pérignon in Rinascente Milano si eleverà anche ‘fisicamente’, fino ad arrivare al settimo piano dello store, da Maio Restaurant. Dal 14 al 26 novembre, Dom Pérignon Vintage 2013 e Dom Pérignon Rosé Vintage 2009 saranno protagonisti di uno speciale abbinamento al calice con altre due icone mondiali del cibo: Petrossian e Joselito. Da Maio Restaurant l’arte dell’assemblaggio espressa da Dom Pérignon Rosé Vintage 2009 troverà la sua perfetta sintesi nel pairing con il salmone affumicato di Petrossian, mentre la maturazione di Dom Pérignon Vintage 2013 troverà l’abbinamento ideale nello jamón iberico vintage 2015 di Joselito.