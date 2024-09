Cascina Cuccagna per la Milano Green Week 2024: gli eventi dal 26 al 29 settembre 2024

La Milano Green Week 2024 sbarca in Cascina Cuccagna a Milano. Per la prima volta il giardino e gli spazi della Cuccagna, da giovedì 26 a domenica 29 settembre, ospitano un palinsesto di appuntamenti: dai laboratori ai convegni, dalle presentazioni di libri alle proiezioni cinematografiche e sarà anche l'occasione per scoprire il Nuovo Vicolo Cuccagna uno spazio rinnovato grazie a “Radici di Comunità”, il progetto di inclusione sociale e lavorativa attraverso la cura del verde urbano, avviato la scorsa primavera. "La Green Week di Cascina Cuccagna è un'occasione per celebrare l'impegno della nostra comunità verso un futuro sostenibile - commenta Federica Scaringella, direttrice di Cascina Cuccagna - Il Nuovo Vicolo Cuccagna, simbolo di collaborazione e integrazione proprio a partire dalla cura del verde urbano, rappresenta il cuore pulsante e la grande novità di questa edizione della nostra Green Week. Grazie al progetto Radici di Comunità è oggi uno spazio rinnovato e un luogo simbolo dove prendono vita le idee e le azioni di ognuno per un mondo più verde e a disposizione di tutti”.

In particolare, il Nuovo Vicolo Cuccagna si trasformerà in un suggestivo cinema all’aperto, il Cinegreen, che propone una selezione di film e documentari che trattano tematiche ambientali, in collaborazione con "Il Cinemino" e con il contributo del Municipio 4. Tre serate a ingresso libero dedicate alla proiezione di tre film che affrontano con profondità le questioni ambientali, offrendo intrattenimento e spunti di riflessione sul rapporto di ognuno con la natura. I titoli selezionati e proiettati all’aperto nel contesto del nuovo vicolo promettono un'esperienza straordinaria per emozionarsi e condividere insieme alla comunità il desiderio di cura per il Pianeta. Il documentario "La quercia e i suoi abitanti" di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux (2024) in programma il 27 settembre alle ore 21, svela, attraverso il microcosmo di una quercia secolare, la complessa rete di relazioni che lega gli insetti, gli animali e le piante che la abitano. Un invito a ricordare l'importanza della biodiversità e la fragilità degli ecosistemi. "La canzone della Terra" di Margreth Olin (2023) che sarà proiettato il 28 settembre alle ore 21 è un documentario che intreccia la storia familiare della regista norvegese con la bellezza e la fragilità della sua terra natale. Un viaggio sensoriale nel paesaggio e nella memoria, che racconta le generazioni passate e il loro legame con la natura, mostrando gli effetti del cambiamento climatico. Il film "A passo d'uomo" di Denis Imbert (2023), in programma domenica 29 settembre alle ore 21, ispirato all'omonimo libro di Sylvain Tesson, racconta la storia di un uomo che, dopo un incidente, decide di attraversare a piedi la Francia lungo sentieri dimenticati. Un viaggio lento e introspettivo che diventa un'occasione per riconnettersi con la natura e riscoprire il valore della semplicità. Ci saranno anche un laboratorio teatrale e la caccia al tesoro per bambini (il 28 e 29 settembre), i workshop sul mondo delle api, un incontro sulla pratica dello yoga, le presentazioni di libri, convegni, una mostra, e molto altro tutto a tema sostenibilità.

Apre la tre giorni di appuntamenti, tutti ad ingresso libero e gratuito, giovedì 26 settembre alle 17.45 il convegno "Coltivare la città, orti urbani per un futuro sostenibile" dedicato alla promozione e allo sviluppo degli orti in città che mira al coinvolgimento dei cittadini, degli agricoltori urbani, degli studenti, dei professionisti del settore ambientale e chiunque sia interessato a pratiche sostenibili e alla coltivazione di cibo nelle aree urbane. Tra gli eventi, venerdì 27 settembre dalle 17 alle 18 workshop "Viaggio nel mondo delle api". I bambini fino a 10 anni potranno viaggiare nel mondo delle api e degli insetti impollinatori in compagnia di esperti apicoltori che racconteranno questo fantastico mondo. Sabato 28 settembre per tutto il giorno action work "In gioco per la Sostenibilità" Percorso a tappe progettato per coinvolgere attivamente famiglie e bambini su tematiche quali la mobilità, l'economia circolare, il food e l'adattamento agli eventi estremi. Domenica 29 settembre dalle ore 14 Green Bike e Festa della mobilità sostenibile. Ritrovo in Darsena in Piazza 24 maggio e arrivo in Cascina Cuccagna dove si svolgerà la festa con stand, laboratori, musica, cinema, associazioni e progetti ambientali e sociali per lo sport, la bici e tante altre cose molto belle.

Il programma dettagliato delle diverse iniziative è disponibile su cuccagna.org.