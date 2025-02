In Cascina Cuccagna torna il “martedì circolare”: storie di innovazione e sostenibilità

Milano, 17 febbraio 2025 – Torna, martedì 18 febbraio, il "martedì circolare" in Cascina Cuccagna a Milano, l’appuntamento mensile dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al riuso, promosso dall'Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna in collaborazione con Altroconsumo, Giacimenti Urbani, Humana, Recup e un posto a Milano, con il patrocinio del Municipio 4. L'appuntamento fisso, ogni terzo martedì del mese, promuove il consumo responsabile e la riduzione degli sprechi attraverso incontri e attività, gratuiti e aperti a tutti, che valorizzano la condivisione, il riutilizzo e la riparazione, generando un impatto positivo per l'ambiente e nuove opportunità sociali ed economiche. Dalle 16 alle 20.30 in Via Privata Cuccagna 2/4, sono tanti gli appuntamenti in programma. Per tutto il pomeriggio è possibile partecipare a "Garage Sale - Vuoi fare spazio?", un mercato temporaneo dell'usato aperto a tutti, dove acquistare piccoli mobili, complementi d’arredo, elettrodomestici, abiti, dischi e libri. Un’occasione che dà una nuova vita agli oggetti, riducendo gli sprechi e incentivando un consumo più consapevole. L’evento si svolge presso Off 5 nella Corte Nord, ed è curato dall’Associazione Giacimenti Urbani, che, ogni mese, incoraggia a mettere in circolo oggetti inutilizzati ma ancora in ottimo stato. Dalle 18.30 alle 19.30 l'incontro "Riparare per un futuro sostenibile", curato da Altroconsumo, con CasanoFabLab, Restarter e Giacimenti Urbani. Si parlerà di come prolungare la vita di grandi e piccoli elettrodomestici per ridurre costi e impatto ambientale. Spesso si tende a sostituire apparecchi e dispositivi non funzionanti senza valutare alternative che permetterebbero di ridurne l’impatto ambientale e i costi. Durante l’incontro, Silvia Bollani (esperta di sostenibilità) e Lorenzo Zucchi (esperto statistico) approfondiscono il tema della sostenibilità, dell'obsolescenza programmata e del diritto alla riparazione, fornendo consigli pratici per migliorare l’uso dei prodotti tecnologici. Conclude l'incontro Domenico Vito di Cesano FabLab. L’incontro si tiene presso l’Area Eventi al primo piano della cascina. All'interno di Cascina Cuccagna il bar ristorante un Posto a Milano da' il suo contributo concreto nella riduzione dello spreco alimentare aderendo alla rete Too Good To Go. Attraverso questa app, il cibo fresco invenduto viene recuperato e proposto in pratiche Magic Box, contenenti piatti caldi, prodotti da forno e altre specialità della cucina della cascina.