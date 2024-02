Carnevale 2024 a Nolo: feste e sfilate, gli eventi organizzati in quartiere

Milano, 6 febbraio 2024 – È iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti del Carnevale ambrosiano. Sono tante le iniziative in città, che iniziano anche prima del fine settimana conclusivo, quello del 17 febbraio. Anche i quartieri si organizzano con sfilate ed eventi dedicati ai più piccoli (ma anche ai grandi che non hanno dimenticato la gioia di fare festa).

Diverse le iniziative anche a Nolo, già a partire da questo weekend. Per esempio, venerdì 9 febbraio l’appuntamento è al Giardino della Madia, via Eleonora Fonseca Pimentel 5 (giusto accanto la chiesa di Santa Maria in Turro). Dalle 16.30 alle 19.30 il bellissimo spazio verde protetto sarà il luogo ideale per un Carnevale in festa. Ci saranno letture animate e il concorso della maschera più bella. Ma anche gioco libero in sicurezza. L’ingresso è gratuito per gli adulti, due euro per i bambini.

E ancora, sabato 17 ci si sposta verso via Padova con il CarnevaNolo, organizzato da Nolo4Kids, la Città del Sole, Associazione Gruppo Fas e Atelier Teatro e col patrocinio del Municipio 2. Dal piazzale dell’anagrafe (con ritrovo alle 14) partirà una sfilata colorata e rumorosa. Ad accogliere grandi e piccoli prima della partenza ci sarà Archiclown con le sue “Bolle in valigia”. Poi alle 14.30 partirà la sfilata vera e propria accompagnata dai tamburi africani dell’associazione Sinitah. Alle 16.30 al piazzale Trotter, spettacolo teatrale “L’eroica commedia di Francesco Sforza” di Atelier Teatro.