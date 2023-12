Capodanno 2024 a Milano, feste e serate last minute per chi non ha programmi

Milano per Capodanno veste l'abito delle grandi occasioni e si mostra la massimo del suo splendore. La notte del 31 dicembre è, per definizione, un momento dedicato ai festeggiamenti fino a tardi e in Italia ci sono poche città che possono vantare l'offerta della nightlife meneghina: locali, club e discoteche si tirano a lucido con grandi eventi per la data segnata con il circoletto rosso sul calendario. Ecco alcuni spunti

L'ultimo ballo dell'Old Fashion

La data sarebbe storica già di per sé, in più aggiungi che è anche Capodanno e l'appuntamento assume i contorni dell'evento imperdibile: il 31 dicembre l'Old Fashion, storica discoteca milanese, vivrà il suo "ultimo ballo", il locale infatti chiuderà i battenti dopo la notte di San Silvestro. Per Capodanno allora il club prevede sia un ticket per cena e dopocena sia un biglietto esclusivamente per la serata.

Il DJ set di Mace e Venerus all'Apollo

Nei pressi dei Navigli, in via Giosuè Borsi, allo spazio Apollo, grande serata all'insegna di due dj d'eccezione: Mace, pseudonimo di Simone Benussi disc jockey, beatmaker e produttore discografico milanese, sarà in console con l'artista milanese Venerus. Anche in questo caso è possibile sia prenotare un posto per la cena che accreditarsi soltanto per la serata.

La Techno al Tunnel

Anche al Tunnel, storico locale in zona Centrale, in via Giovanni Battista Sammartini, ci sarà la tradizionale serata di Capodanno. Al Tunnel non ci sarà la possibilità di cenare, ma è la scelta ideale per chi, dopocena, è alla ricerca di una serata techno

Techno e Afrobeat al Super Club

In piena zona Tortona, il Super Club è una delle scelte migliori per chi è alla ricerca di una serata facilmente raggiungibile dopo una cena o qualche drink in zona Navigli. L'apertura delle porte è prevista per l'1 circa e la chiusura è prevista per non prima dell'alba. La lineup promette grande varietà: dal suono cybernetico di Novze all'afrobeat di Fatima Koanda fino alla techno nuda e cruda di Andrewww.

"Capodanno a New York" ai Magazzini Generali

Uno dei locali storici di Milano si veste a "Grande Mela" per celebrare l'arrivo dell'anno nuovo. I Magazzini infatti per l'occasione si trasformeranno ricreeranno l'atmosfera di New York con un'ambientazione mozzafiato che ricrea l'iconico skyline di Manhattan. La serata sarà accompagnata da un lungo dj set.

Serata mistica al Giardino dei Visionari

Un'altra opzione per il dopocena di Capodanno è in locale nel cuore di Isola. Il Giardino dei Visionari, Via Valtellina 21, si trasforma in un santuario per accogliere il nuovo anno. Nell'atmosfera unica di questo locale, oltre al dj set fino alle prime luci dell'alba, è prevista anche la possibilità di venire truccati da make-up artist e di farsi leggere il futuro attraverso i tarocchi.

Capodanno all'Alcatraz a tema circo

Sempre in via Valtellina, lo storico Alcatraz ha optato per un salto nel passato per la notte di Capodanno: il tema della festa sarà infatti il circo. Il locale offre anche la possibilità di cenare. Per quanto riguarda la musica aprirà la serata una band che suonerà dal vivo, poi spazio ai dj che spazieranno tra trap, reggaeton e hit anni'90.