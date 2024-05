Basket for Kids, a Milano torna la maratona di canestri contro leucemie e linfomi infantili

Milano, 6 maggio 2024 – A Milano torna Basket for Kids, la due giorni di sport dove l’agonismo si mette a servizio di chi ha più bisogno.

L’evento - patrocinato da FIP Lombardia, Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e inserito negli appuntamenti della Civil Week - sabato 11 e domenica 12 maggio torna, per il terzo anno consecutivo, nel centro di Piazza Tre Torri a CityLife, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga ODV.

Se l’edizione 2023 si è chiusa raccogliendo 15.000 euro grazie alla partecipazione di oltre 1.900 cestisti U16, 45 squadre e più di 15.000 canestri realizzati, quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: coinvolgere sempre più sportivi e appassionati, così da battere il record di canestri dello scorso anno. Partecipare è semplice, gratuito e prevede due modalità: squadra o single players. Sul sito internet dell’evento sono a disposizione tutte le informazioni

Dalle 10 alle 18 di ogni giorno saranno disponibili – per gli iscritti e per tutti i passanti - due campetti in cui si alterneranno competizioni singole o a squadre, senza contatto, con gare di tiro. L’importante, in quest’occasione, non è vincere, ma fare più canestri possibile perché, ad ogni centro, salirà l’asticella della raccolta fondi. L’intero ricavato della due giorni verrà devoluto a sostegno del Residence Maria Letizia Verga, dove – dal 1999 al 2023 – sono stati accolti oltre 850 bambini in cura al Centro Maria Letizia Verga di Monza, con le relative famiglie, per un totale di più di 5.000 persone.

Durante tutto il fine settimana, inoltre, grande spazio anche all’intrattenimento con le lezioni di schiacciata a canestro del dinamico due di cestisti acrobatici Space Jumpers, con la performance della dance crew tutta al femminile B.Crew, fino a DJ Set con ospiti d’eccezione, come Nicola Vitiello di Radio Deejay. Non mancheranno, infine, le presenze degli amici del Comitato: da volti noti della musica e dello spettacolo, fino a quelli dello sport e, in particolare, del basket, anche grazie al supporto del mondo della pallacanestro milanese: EA7 Emporio Armani Milano, Urania Basket Milano, Sanga Milano, GEAS e Basket Femminile Milano.