Barabba’s Clowns: torna “Capriole Tra le Stelle”, il teatro che invita a sorridere. Ecco il programma

Arese, 31 ottobre 2023 – Attesissimo ritorno della rassegna di teatro-clown “Capriole tra le stelle” che porta la firma dei Barabba's Clowns di Arese. Dopo le storiche edizioni dal 1996 al 2006, quest'anno il cartellone invernale riparte grazie al patrocinio del comune di Arese. Quattro spettacoli in programma dal 3 novembre 2023 al 2 febbraio 2024, da gustare uno al mese, il venerdì sera alle ore 21 al Centro civico Agorà, Sala Polivalente (via Monviso 7, Arese, Milano). Poetici e divertentissimi i Barabba’s clowns tornano con i loro spettacoli di clownerie a incantare grandi e piccini trasportandoli in un mondo di stupore e meraviglia senza tempo.

“Torniamo a organizzare questo primo cartellone invernale, dove diamo spazio alle nostre ultime produzioni e all’ultimo spettacolo di Ferruccio Cainero, nostro regista. Seguirà una programmazione primaverile con novità del panorama circense italiano. Una rassegna che invita a sorridere, per vincere ogni forma di malinconia e di pessimismo – spiegano gli organizzatori -. L’arte del sorriso è da coltivare nei giorni della fatica per nutrire di speranza il quotidiano. Gli amici che saranno con noi, quest’arte ce l’hanno nel sangue, perché l’hanno coltivata da sempre nei loro spettacoli, nati da un lavoro di gruppo, da un modo di pensare comune che li ha portati a ricercare il sorriso più che il riso banale, sguaiato, che non lascia memoria. È più facile ridere che far sorridere, perché il sorriso nasce dall’osservare la vita nel profondo del suo scorrere, a volte per vie impervie, ardue, sofferte. Sorridere è del poeta, della persona fine e sensibile, che guarda con ironia e simpatia gli altri, gli eventi della vita, spesso buffi, anche quando sono rivestiti di serietà". Per informazioni: https://spettacoli.barabbas.it

Piramo e Tisbe – 3 novembre 2023

Un antico mito greco narra di Piramo e Tisbe due giovani innamorati che moriranno ai piedi di un gelso senza mai essersi potuti avvicinare, abbracciare, toccare. Commossi, gli antichi dei non hanno voluto che il loro amore andasse perduto insieme ai loro corpi. Ancora oggi le more dei gelsi hanno il colore del sangue e il dolcissimo sapore del loro innocente amore. Anche se il signor direttore cerca di spiegarglielo i due pagliacci non ne capiscono gran che di questo mito, vorrebbero far ridere, fare capriole, darsi schiaffi abbracciarsi, ma non si può, tra loro invalicabile, c’è il muro del conflitto. Eppure l’amicizia scavalca ogni muro ogni barriera. Rossa come il naso del clown, dolce come le more dei gelsi l’amicizia è un gran rimedio con uno strano effetto collaterale: fa ridere! Testo e regia di Ferruccio Cainero, con Francesco Benzoni, Francesco Giuggioli e Gianluca Previato. Lo spettacolo partecipa al 41° Festival Nazionale di Teatro per i Ragazzi 2023, a Padova. Il costo del biglietto è 12 euro.

Boef & Asen – 15 dicembre 2023

Siamo a Betlemme. È la notte di Natale dell’anno 0 o forse del 2020 o forse di sempre. L’asino e il bue non è che ci capiscano molto di queste strane storie complicate che hanno gli esseri umani. Un re degli ebrei, un salvatore, soldati che uccidono bambini. Non capiscono la confusione che c’è per le strade e nemmeno gli interessa tanto. Solo sanno che c’è un bambino nella loro mangiatoia. Per starsene in pace e godersi il meritato riposo al calduccio dopo una giornata passata a sgobbare al freddo e al gelo, bisognerebbe buttare fuori questo fagottino urlante. Ma nessuno dei due ha cuore di farlo. Non resta che prendersene cura. E chi lo fa? Be’ ci vuole una mamma. Già ma chi fa la mamma? L’asino e il bue tirano a sorte, ma non gli riesce gran che di fare la mamma o di fare il papà. In fondo nemmeno gliene importa poi di queste cose, si fa quel che si deve fare. L’importante è che il cucciolo stia bene. Testo di Norbert Ebel, regia di Ferruccio Cainero, con Francesco Giuggioli e Gianluca Previato

Te piace 'o presepe – 5 gennaio 2024

L’incredibile storia del più famoso simbolo natalizio. Un racconto storicamente rigoroso e rigorosamente divertente sulla tradizione del presepe e del suo inventore, una storia che vi farà scoprire le vere origini di uno dei simboli natalizi più conosciuti e diffusi nel mondo. Testo e narrazione di Ferruccio Cainero e musica dal vivo di Luca Domenicali.

Il circo in valigia – 2 febbraio 2024

Un clown ingenuo, poeta e un pochino distratto che non trova più il suo circo. Con le sue valigie dove ha tutta la sua storia divenuta il suo mondo, viaggia alla ricerca di quella poesia circense che l’ha fatto crescere e che vuole tanto condividere con chi incontra. Ha con sé la semplicità del bimbo, lo stupore dello “sciocco”, la voglia di far ridere e sognare. Donare un sorriso è il suo desiderio. Questo viaggio è una ricerca, che gli farà scoprire come ogni angolo di questo difficile e meraviglioso mondo possa essere “il suo circo” …e chissà che, svoltato un angolo, la sua “principessa del trapezio” sia lì ad aspettarlo! Regia di Bano Ferrari, con Gianluca Previato.