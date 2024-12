Cascina Cuccagna, con la domenica anche il sabato è “bestiale”: il programma dell’edizione 2024

Milano, 5 dicembre 2024 – Raddoppia e si arricchisce di nuove proposte l'edizione 2024 della 'domenica bestiale' di Cascina Cuccagna a Milano. Sabato 7 e domenica 8 dicembre il weekend di Sant'Ambrogio sarà animato dal mercatino solidale di Natale, proiezioni, teatro, letture, incontri e laboratori, tutti ad ingresso libero e partecipazione gratuita.

Dopo il successo del 2023, con oltre 4.000 partecipanti e più di 30 realtà coinvolte tra associazioni, artisti, artigiani e gruppi di volontariato, quest'anno la domenica bestiale inserita nel palinsesto di "Quotidiano Cuccagna", sarà ancora più ricca. Gli eventi si svolgeranno nei saloni della Cascina, nei cortili e nell'orto e nel Nuovo Vicolo Cuccagna, riqualificato grazie al Patto di Collaborazione con il Municipio 4 del Comune di Milano e al progetto di inclusione sociale e lavorativa "Radici di Comunità".

Il primo giorno

Sabato 7 dicembre è dedicato al cinema e ai documentari, una nuova occasione per gli appassionati del grande schermo e per riflettere su temi attuali. L’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, in collaborazione con il Cinemino e con il contributo del Municipio 4, organizza le proiezioni "Il ritratto del duca" (ore 16 – 17.30), la storia vera del furto del ritratto del Duca di Wellington di Goya, avvenuto nel 1861 alla National Gallery di Londra, e "Empire of Light" (alle ore 21), un’emozionante narrazione su una donna che trova la propriafelicità intorno a una sala cinematografica in declino.

Dalle 18.30 alle 20, è in programma "System Change", un documentario di denuncia sul riscaldamento globale, un incontro curato da Associazione Cooperativa Cuccagna nell’ambito di Pianeta Cuccagna, in collaborazione con EStà e Fondazione ACRA, e realizzato con il contributo di Fondazione di Comunità Milano.

Il secondo giorno

Domenica 8 dicembre è la giornata del Mercatino solidale di Natale, a cura di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, con la partecipazione di Associazione Luisa Berardi, Sos Mediterranee, Rete Radié Resch, Magliando Cuccagna, La Nostra Comunità, Il Gabbiano Odv: un mercato sociale che dà un’opportunità di sviluppo alle associazioni che ogni giorno offrono assistenza a centinaia di persone sul territorio milanese, e che si occupano di tutela ambientale, animazione culturale.

E poi tanti eventi e laboratori, come “Fare la maglia in compagnia” dalle 10.30 alle 12.30, a partire dai 12 anni, con Magliando. Ed ancora lo spettacolo dei burattini "Evviva il Panettone", dalle 11 alle 12 della Compagnia Burattini Aldrighi; "Le storie di Zoe" dalle 15 alle 17 un'attività performativa e interattiva che coinvolge bambini e bambine alla lettura attraverso la teatralizzazione di storie (sottotitolate e narrate in italiano e nella Lingua dei segni italiana), a cura di Associazione Fedora. Dalle 17 alle 18.30 laboratorio per adulti "Illustrazione botanica" con Cecilia Battaini. Inoltre, all’interno del progetto Pianeta Cuccagna, in collaborazione con Està e Fondazione Acra, dalle 15 alle 17 l'orto didattico per bambini "La raccolta del mais" a cura di Gruppoverde Cuccagna; il laboratorio di acquerello, dalle 16 alle 17 a cura di Rosalba Bartolucci per bambini dai 6 agli 11 anni; "Tisana che ti-sana" il Talk & Lab per creare la tisana natalizia (ore 16 – 17), a cura di Greenlifecoach.bio. L’essenziale è invisibile agli occhi, dalle 17:00 alle 18:00, un viaggio per bambini nel mondo delle api alla scoperta dell’impollinazione, a cura di Apicoltura urbana.

E infine per cena la tavolata bestiale: dopo una giornata trascorsa in Cascina, appuntamento per la cena allo stesso tavolo, in un posto a Milano. Dalle 21:00 alle 22:00, spazio alla rassegna teatrale di Stand up Comedy, a cura di Cascina Cuccagna.