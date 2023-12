Authentic Flamenco: a Milano lo spettacolo di danza tradizionale di Fever

MILANO - Dopo il successo in Nord America e in Brasile e il debutto italiano lo scorso novembre a Roma, lo spettacolo di danza tradizionale di flamenco "Authentic Flamenco" arriva a Milano nell'auditorium san Fedele dal 21 al 23 dicembre. Presentato da Fever, la principale piattaforma di spettacoli dal vivo, e dal Teatro Real, una delle istituzioni delle arti performative più prestigiose d'Europa fondato da re Ferdinando VII oltre duecento anni fa, non si tratta di una semplice esibizione ma un'esperienza culturale che racconta un'arte tradizionale spagnola, quella del flamenco. "Portare una forma d'arte così autentica e unica in luoghi così diversi è un successo del Teatro Real de Madrid, risultato del suo impegno nel patrimonio culturale. Promuovere e sviluppare un progetto così ambizioso è un dovere non solo nei confronti delle arti performative, ma anche nei confronti del pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Ignacio García-Belenguer, Ceo del Teatro Real. Durante lo spettacolo dal vivo di 65 minuti a cura di So-La-Na Entertainment, il pubblico sarà travolo dalla passione e dall'emozione pura, con la pluripremiata artista spagnola Paula Rodriguez e José Escarpín come ballerini, Jonathan Reyes e José del Calli come cantanti, e Ángel Flores e Antonio Jiménez alla chitarra. Date e orari: 21 e 22 dicembre alle 18.30 e 21.00, 23 dicembre alle 15.30, 18.00 e alle 20.30 Biglietti a partire da 40€ per persona, disponibili esclusivamente sulla piattaforma Fever.