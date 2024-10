Arturo racconta Brachetti: confidenze, ricordi e viaggi fantastici al Teatro Oscar di Milano

Milano - L'uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici, sabato 26 ottobre 2024 al Teatro Oscar di Milano (via Lattanzio 58). "Arturo racconta Brachetti" porta sul palcoscenico del teatro milanese uno dei trasformisti più famosi e geniali di sempre, Arturo Brachetti, che si esibirà con un originale talk-show per condividere la propria storia, narrandola dalle origini e percorrendola attraverso le numerose tappe artistiche ed esistenziali.

Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un racconto frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico.

"Dopo oltre quarant'anni in cui mi trasformo ho pensato di portare il pubblico 'dietro le quinte' della mia vita, racconto dei miei esordi a Parigi nel lontano 1979, della mia statua al Museo delle cere Grévin di Parigi di cui vado molto orgoglioso, dei miei maestri come Macario e Ugo Tognazzi, dai quali sento di aver imparato tanto. Senza dimenticare le ombre cinesi che il pubblico ama moltissimo, i sonetti di Paolo Paoli e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o prete", racconta Bracchetti. Dal debutto debutti alla vita quotidiana, fino alle "mille arti" senza tralasciare qualche dettaglio sul ciuffo che ormai è diventato il suo tratto distintivo.

Inizio dello spettavolo alle ore 20.30. Biglietti 30 euro intero, 22 euro ridotto.