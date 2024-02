Arese, torna a teatro “Poeti & Vagabondi”

Arese, 29 febbraio 2024 - Al via "Poeti & Vagabondi", la rassegna che riporta in scena il teatro dell’associazione Barabba's Clowns,in quattro serate speciali da marzo a giugno. Una rassegna per sognatori, per chi cerca ispirazione, per giovani artisti che si perdono tra la gente, per un pubblico che aspetta la scintilla e la meraviglia. Un luogo e un momento per incontrarsi.

Con “Poeti & Vagabondi”, i Barabba's Clowns quest’anno hanno presentato con il patrocinio del comune di Arese ben due rassegne: la prima in inverno, si è appena conclusa, "Capriole tra le stelle", in scena hanno portato le loro ultime divertentissime produzioni teatrali.

Il cartellone

In calendario quattro date da qui a giugno. La rassegna inizia domani venerdì 1 marzo con il teatro-ragazzi. I fratelli Caproni: "Con la testa tra le nuvole" è una produzione firmata Quelli di Grock. Vivremo sogni ad occhi aperti a bordo di un aeroplano con il duo di attori Alessandro Larocca e Andrea Ruberti che, mettendo in gioco tutte le loro capacità mimiche, clownesche e teatrali, raccontano una storia tenera e divertente. Uno spettacolo rivolto sia a un pubblico adulto sia a ragazzi e bambini.

Si prosegue il 5 aprile con la compagnia Eccentrici Dadarò, con "Senza Filtro. Uno spettacolo per Alda Merini", una rappresentazione teatrale e musicale poetica e romantica, dedicata alla grande scrittrice. Nella terza serata, 10 maggio, Matrice Teatro ci riporterà alla memoria la prima guerra mondiale e la condizione dei soldati al fronte: "Kobarid. Il silenzio degli ultimi", dove Kobarid è il nome di Caporetto in Sloveno. Un'occasione per riflettere oggi sulla pace. Lo spettacolo è inserito negli eventi della Milano Civil Week '24. Chiude la rassegna il 13 giugno "Bang Bang!" di e con Silvia Borello, Giorgia Dell’Uomo, Giulia Rabozzi della compagnia The clown Angels. Lo spettacolo, adatto a grandi e piccini, ha già partecipato a numerosi festival e rassegne prestigiose.

Orario e biglietti

Il sipario si alza su tutti gli spettacoli alle ore 21.00 al Centro Civico Agorà, sala Polifunzionale, via Monviso 7, Arese. Il costo del biglietto al botteghino è 12 euro, mentre con l’acquisto online scende a 10 euro. Info e prevendite: spettacoli.barabbas.it