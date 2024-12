A Milano il Lebonski Park targato Salmo

Milano – Salmo annuncia Lebonski Park, una speciale data evento, prodotta da Lebonski360 e Vivo Concerti, che si terra' sabato 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live - Rho. Salmo con tutta la sua elettrizzante carica dal vivo, proporrà uno show inedito nella venue dei grandi concerti estivi milanesi, pronto ancora una volta a sorprendere il suo pubblico. Non ci sarà solo la musica per i fan ma anche un intero parco a tema che ricalca l'immaginario dell'artista, per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera e discografia.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo - con 76 dischi di platino e 50 dischi d'oro - è stato il primo artista rap-crossover rock a esibirsi allo Stadio San Siro davanti a 50mila persone. Artista dalle molte sfaccettature, sfugge costantemente alle etichette e con i suoi concerti propone show sempre nuovi e avveniristici, curati in ogni dettaglio, dove alla musica e alla creatività si unisce l’energia che caratterizza da sempre le sue performance.