Borseggiatore sfila portafogli, accerchiato e bloccato dai passanti a Milano

Milano, 9 aprile 2023 - È stato accerchiato e trattenuto dai passanti fino a quando sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che l'hanno arrestato per tentato furto. È andata male a un borseggiatore romeno di 36 anni che, con un complice, ieri pomeriggio, in via Marghera, a Milano, aveva sfilato il portafogli dalla borsa di una signora che passeggiava con il marito.

La coppia si è subito accorta del furto, tanto che il portafogli è caduto a terra. I due borseggiatori, data la reazione inaspettata della vittima, hanno cercato di scappare ma solo uno è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Il 36enne romeno, invece, è stato bloccato dai passanti che hanno anche chiamato il 112. La pattuglia ha quindi preso in consegna il malvivente facendo scattare le manette ai polsi dell’uomo.