Violenti temporali e freddo pungente: il maltempo spazza via la tregua del weekend. Previsioni meteo Milano e Lombardia

Milano – Breve tregua dalla pioggia in Lombardia. Ma attenzione: il maltempo è solo in pausa. La prossima settimana si aprirà nel segno delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Il fine settimana appena iniziato, sabato 5 e domenica 6 ottobre, sarà sostanzialmente caratterizzato da una relativa stabilità, soleggiato e senza precipitazioni di rilievo. Da lunedì, però, un intenso flusso di correnti atlantiche determinerà una nuova fase di tempo instabile con il passaggio di diversi impulsi perturbati: nuvolosità in aumento, probabili piogge soprattutto nelle giornate di martedì e giovedì. Non solo: in questi giorni farà anche freddo, con temperature inferiori alla media del periodo. Ma vediamo alle previsioni meteo per i prossimi giorni, che delineano un lunedì e (soprattutto) un martedì che si profilano come particolarmente critici. Ecco cosa dice il bollettino meteo di Arpa Lombardia:

Domani domenica 6 ottobre

Stato del cielo: ovunque sereno o poco nuvoloso con copertura in aumento da ovest dalla notte per nubi sottili a quote medio-alte, possibili nebbie al primo mattino sulla Bassa Pianura. Copertura nuvolosa tendente a divenire più spessa nel corso della giornata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie o leggera diminuzione, massime stazionarie. In Pianura minime tra 6 e 9 °C, massime tra 17 e 20 °C. Zero termico: a circa 2400 metri, in progressiva risalita fino a circa 3600 metri. Venti: in pianura deboli di direzione variabile o calma; in montagna deboli dai quadranti occidentali, a regime di brezza nelle valli, rinforzi da sud sull'Appennino.

Lunedì 7 ottobre

Stato del cielo: in prevalenza molto nuvoloso o coperto ovunque salvo parziali schiarite possibili fino al mattino sulle zone alpine e prealpine. Precipitazioni: deboli sparse, possibili dal pomeriggio ad iniziare dai settori occidentali, tendenti ad estendersi in serata sulle zone alpine e prealpine. Neve oltre 3000 metri. Temperature: minime in sensibile rialzo, massime in leggera diminuzione. In Pianura minime intorno a 10 °C, massime intorno a 17 °C. Zero termico: intorno a 3500 metri. Venti: in pianura deboli occidentali in graduale rotazione da est; in montagna deboli meridionali con rinforzi da sudovest alle quote più elevate.

Martedì 8 ottobre

Stato del cielo: ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: dalla notte possibili ovunque, da deboli a moderate, localmente forti sulla fascia prealpina e di Alta Pianura dove saranno più intense e insistenti; in attenuazione dalla serata. Possibili temporali su Pianura e Appennino. Neve oltre 2600 -2800 metri. Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie o in leggero rialzo. Zero termico: tra 3000 e 3400 metri. Venti: in pianura in prevalenza moderati da est, in montagna moderati meridionali, fino a forti alle quote più elevate.