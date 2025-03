Meteo in Lombardia: primavera “a lavoro”, ma nel weekend rispuntano pioggia e neve

La Lombardia si prepara a tre giornate di meteo variabile che spaziano dal sole alle piogge. E se il tempo resterà buono fino a venerdì, con temperature miti e cieli limpidi da Milano alle montagne, è previsto tuttavia un peggioramento in vista del fine settimana. Da sabato infatti si prevedono precipitazioni sparsi (con neve in montagna) e un leggero calo della temperature. Insomma, saranno giorni di primavera che, pur senza eccessivi sconvolgimenti, offriranno una varietà di condizioni ideali per chi ama la diversità del tempo e gli spazi aperti, sempre con un occhio però alle possibili sorprese del cielo. Ma vediamo, nel dettaglio, le previsioni del meteo dal 27 al 29 marzo.