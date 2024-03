Meteo di Pasqua e Pasquetta in Lombardia? La pioggia rovina grigliata e picnic. Ecco dove

Milano, 27 marzo 2024 – Mettetevi il cuore in pace e preparate un’alternativa alla grigliata all’aperto di Pasquetta se abitate al Nord o al Centro Italia ma se siete in Sicilia potrebbe essere l’occasione per tirare fuori dal cassetto il costume e andare al mare.

“Nei prossimi giorni l’Italia sarà spesso divisa in due da condizioni meteo-climatiche diametralmente opposte- spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – il tempo sarà spesso piovoso al Nord e in parte al Centro dove scorreranno le perturbazioni atlantiche, mentre al Sud sarà in larga parte secco e via via anche caldo per insistenza di venti provenienti dal Nord Africa. Nello specifico domani giovedì 28 marzo è atteso un nuovo passaggio di rovesci e temporali sparsi al Nord, con neve sulle Alpi in genere dai 1000-1300m ma anche più in basso sul Piemonte; locali fenomeni pure al Centro mentre il Sud vedrà condizioni in prevalenza soleggiate. Venerdì ancora piogge sulle regioni settentrionali seppur questa volta concentrate soprattutto a ridosso di Alpi e Prealpi, mentre al Centrosud il tempo sarà in prevalenza stabile”.

Pasqua e Pasquetta

“Le condizioni meteo nel weekend di Pasqua e Pasquetta si prospettano instabili se non a tratti proprio perturbate al Nord – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare sabato ci attendiamo precipitazioni sparse soprattutto al Nordovest, mentre la domenica di Pasqua dovrebbe risultare la peggiore con fenomeni diffusi in estensione anche al Nordest, localmente intensi e a carattere temporalesco: non esclusi accumuli pluviometrici talora molto abbondanti in particolare a ridosso delle Prealpi e della fascia pedemontana dove si potrebbero registrare punte complessive superiori ai 100-150 metri. Anche la Pasquetta vedrà con molta probabilità acquazzoni sparsi, ma questa volta meno diffusi e alternati anche a delle pause soleggiate, specie in pianura.”

La Lombardia

Vediamo nel dettaglio il meteo in Lombardia secondo Arpa dove sono previste ”nei prossimi giorni condizioni di instabilità, con precipitazioni che a più riprese interesseranno la regione, in particolare i settori alpini e prealpini. Le precipitazioni potranno risultare in parte anche a carattere di rovescio”.

Ecco il meteo lombardo nel dettaglio

Giovedì 28 marzo 2024

Nella prima parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità irregolare. Precipitazioni deboli: inizialmente sparse, diffuse in mattinata, anche a carattere di rovescio. Tendenti ad esaurirsi da ovest a est nel corso del pomeriggio. In serata assenti, salvo residue deboli. Temperature minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 2 e 6 gradi, massime tra 12 e 16.

Venerdì 29 marzo 2024

Sui settori alpini e prealpini centro-occidentali in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Altrove da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli, anche a carattere di rovescio o temporale: su Alpi e Prealpi nella prima parte della giornata diffuse, dal pomeriggio sparse, e più insistenti fino a sera sul settore di Nordovest. Su Pianura e Appennino sparse, con tendenza all'esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature minime e massime in aumento. In Pianura minime intorno ai 5 gradi massime intorno ai 18.

Sabato 30 marzo 2024

Sui settori alpini e prealpini centro-occidentali nuvoloso o molto nuvoloso. Altrove da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate anche a carattere di rovescio e temporale: nella prima parte della giornata deboli sparse sui settori alpini e prealpini di fascia occidentale, meno probabili altrove, dal pomeriggio tendenza a diffuse. Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Pasqua e Pasquetta