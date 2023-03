Previsioni meteo del weekend: che tempo farà in Lombardia?

Ci attende un weekend di sole

Che tempo farà nel fine settimana in Lombardia? Buone notizie per chi si prepara a una gita fuori porta, ma non dappertutto. In montagna c’è il rischio di pioggia, vento e pure qualche fiocco di neve ad alta quota. Ma andiamo a vedere le previsioni di 3B Meteo per il weekend.

Sabato 11 marzo: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Domenica 12 marzo: tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo nelle ore serali. Sulle Alpi Retiche giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali.

Le temperature minime e massime:

Bergamo 6/17

Brescia 6.5/18.1

Como 7.7/17.6

Cremona 8.4/19.1

Lecco 7.2/19.2

Lodi 6.6/18.4

Mantova 8.1/17.6

Milano 7.4/18.7

Monza 7.3/19.6

Pavia 6.3/19.2

Sondrio 2.6/16.3

Varese 7/17.7