Il caldo intenso e afoso toglie il respiro alla Lombardia: temperature da bollino rosso anche per il weekend

Bollino rosso. Negli ultimi sette giorni gran parte della Lombardia ha dovuto convivere con temperature costantemente sopra i 30 gradi. E nei prossimi giorni non sono previsti grandi miglioramenti sotto questo punto di vista: il contesto rimane anticiclonico e molto caldo anche se da venerdì 2 agosto ci saranno i primi segnali di incrinamento dell'alta pressione con qualche temporale che potrà affacciarsi dapprima soprattutto sul comparto alpino (ma non è escluso l’interessamento a carattere isolato anche su alcuni settori di pianura). L'evoluzione per il weekend vedrà ancora un conteso estivo con al più un lieve calo dei valori massimi e qualche temporale sparso sui rilievi: ad ogni modo il gran caldo insisterà anche per tutta la prima parte di Agosto. Ma vediamo le previsioni giorno per giorno nel dettaglio.

Venerdì 2 agosto

L'alta pressione responsabile del caldo intenso cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che dovrebbero portare a un rapido aumento delle nubi con possibili deboli precipitazioni. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Su pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi che porteranno deboli piogge. Su Prealpi occidentali e Alpi Retiche cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Previsto rasserenamento in serata. Sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, che però dovrebbero desistere verso sera. Massime tra i 30 e i 36 gradi in tutta la regione.

Sabato 3 agosto

Un campo di alte pressioni torna ad abbracciare la regione facendo ripiombare il caldo intenso e afoso ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Sulle Prealpi orientali cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Temperature massime stabilmente sopra i 30 gradi in tutta la regione.

Domenica 4 agosto

La pressione torna ad aumentare facendo sparire le nubi e rendendo il cielo terso già dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e pedemontane-alte pianure giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Su Orobie e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4150 metri.