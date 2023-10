Previsioni meteo in Lombardia: fino a quando pioverà? Rovesci e schiarite in stile londinese

Milano, 24 ottobre 2023 – Milano e buona parte della Lombardia si sono svegliate con la pioggia che sta continuando a scendere, come da previsioni, pur senza causare i danni che si stanno registrando a causa delle abbondanti precipitazioni in altre regioni italiane, specialmente in Liguria, messa ancora una volta a dura prova dal maltempo come testimonia il video.

Tornando alla nostra regione, andiamo a vedere che tempo farà oggi e nei prossimi giorni per capire se i rovesci proseguiranno e quanto saranno copiosi, fermo restando che al momento non sono scattate allerte da parte delle Protezione Civile. Le tute gialle in queste ore sono impegnate come sempre a monitorare i corsi d’acqua a rischio esondazione, dal Lambro al Seveso, tanto per citare i due fiumi che minacciano puntualmente Milano. Di seguito le previsioni del Centro Geofisco Prealpino.

Martedì 24 ottobre

Molto nuvoloso o coperto. Piogge diffuse con rovesci e qualche temporale anche di forte intensità. In serata via via asciutto sulla pianura e la Lombardia Ovest. Neve sulle Alpi fino a 2400 m. Temperature senza variazioni.

Temperature:

Max: 14/16°C

Min: 10/13°C

Mercoledì 25 ottobre

A tratti soleggiato al mattino, ma con foschia e banchi di nebbia sulla pianura. Più nuvoloso nel pomeriggio e in serata con qualche rovescio in montagna e vento forte sulle Alpi. Temperature massime in lieve aumento e minime in sensibile diminuzione.

Temperature

Max: 16/19°C

Min: 7/10°C

Giovedì 26 ottobre

Nuvoloso al mattino, ma asciutto. Qualche schiarita in giornata. Molto nuvoloso o coperto in serata con piogge diffuse e locali temporali. Temperature senza variazioni o in lieve aumento nei valori minimi.

Temperature

Max: 16/19°C

Min: 9/12°C

Venerdì 27 e sabato 28 ottobre

Nuvolosità a tratti estesa alternata a schiarite. Asciutto o deboli piovaschi. Temperature senza variazioni.