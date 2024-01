Previsioni meteo in Lombardia: che tempo farà nei primi giorni di febbraio?

Un altro risveglio al gelo per Milano e dintorni con temperature pungenti, strade e parchi coperti da una lieve patina ghiacciata che è andata sciogliendosi con il passare delle ore, proprio come i lievi banchi di nebbia in provincia dove la foschia si mescola allo smog formando una cappa inquinante sopra le città della pianura padana. Oggi, mercoledì 31 gennaio, è l’ultimo dei tre giorni della Merla, i più freddi dell’anno secondo la tradizione popolare, e dunque non c'è da sorprendersi se le temperature siano basse tanto in montagna quanto a valle. Ma, se da un lato fa freddo, dall’altro anche la giornata odierna sarà soleggiata: niente venti gelidi, pioggia o precipitazioni nevose. Andiamo a vedere insieme le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese

Mercoledì 31 gennaio

In buona parte soleggiato con solo qualche passaggio di nubi alte, in particolare nel pomeriggio. Sulla pianura presenza di qualche nebbia di primo mattino in graduale dissolvimento.

Temperature: max: 7/11°C; min: -2/2°C

Concentrazione inquinanti: elevata

Giovedì 1 febbraio

In parte soleggiato ma con passaggi nuvolosi a tratti estesi, specie al mattino, senza precipitazioni. Soltanto sulle Alpi di confine maggiore nuvolosità e qualche fiocco nel pomeriggio portato dal vento settentrionale.

Temperature: max: 8/12°C; min: -2/2°C

Concentrazione inquinanti: elevata

Venerdì 2 febbraio

Sereno o poco nuvoloso con vento debole da nord in montagna. Sulla pianura formazione di foschia e locali nebbie nelle ore notturne in dissolvimento durante il giorno.

Temperature: max: 7/12°C; min: -1/3°C

Concentrazione inquinanti: elevata

Weekend

Prosegue il tempo stabile, generalmente sereno o poco nuvoloso ma con presenza di foschia e nebbie sulla bassa padana localmente persistenti durante il giorno. Sui monti mite con inversione termica.