Previsioni meteo Lombardia e Milano: caldo e sole nel weekend. Temperature fino a 30 gradi, quando e dove

L’autunno non sembra voler arrivare. Il meteo regala alla Lombardia un altro weekend di bel tempo con temperature sopra la media stagionale. Fino a domenica 8 ottobre è previsto cielo sereno su tutta la regione. Il clima ideale per un ultimo scampolo di ferie o per la gita fuori porta. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale africana domina lo scenario meteorologico sull'Europa centro-occidentale, Nord Italia compreso, spiegano gli esperti di 3BMeteo. In particolare, sulla Lombardia proseguono condizioni di tempo stabile e in larga parte soleggiato con caldo anomalo per il periodo.

Fino a 30 gradi in città

Sulle aree pianeggianti nel fine settimana sono previste temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi con punte prossime ai 30 gradi sulle zone di bassa pianura, minime comprese tra 12 e 17 gradi. Ma anche in quota si registreranno temperature ben oltre la media stagionale. Caldo anomalo in montagna con zero termico costantemente oltre i 4000 metri con punte prossime o superiori ai 4500 metri.

Caldo fino a martedì 10 ottobre

Una situazione climatica che, secondo gli esperti, si manterrà costante, con temperature sopra la media e giornate assolate fino a martedì 10 ottobre, quando potrebbero arrivare correnti umide dal nord mentre la nuvolosità andrà intensificandosi su tutta la regione con addensamenti serali, anche se non sono previste precipitazioni significative.

Le previsioni giorno per giorno in Lombardia

OGGI, VENERDI’ 6 OTTOBRE

Oggi temperature stabili e cielo sereno su gran parte della regione. La pressione aumenta ulteriormente nel corso della giornata determinando un graduale diradamento della nuvolosità fino ad arrivare a cieli parzialmente nuvolosi in serata.

SABATO 7 OTTOBRE

Il campo di alte pressioni che abbraccia la Lombardia garantirà tempo asciutto e soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con ampie schiarite. In particolare su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su basse pianure orientali, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

DOMENICA 8 OTTOBRE

La situazione sul fronte meteo si manterrà sostanzialmente identica nel weekend grazie al perdurare di un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile. Domenica all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. In dettaglio, su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Anche sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento in serata. Venti deboli occidentali in attenuazione.