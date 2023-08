Meteo Lombardia e Italia, dopo Circe ritorna l’estate. Ecco dove e da quando

Milano, 5 agosto 2023 – Passata la grande paura per la possibile ira di Circe si annuncia l’arrivo dell'alta pressione afro-mediterranea dapprima sul Mediterraneo occidentale ma poi anche sull'Italia nel corso della prossima settimana. Secondo 3bMeteo “ultime note instabili lunedì 7 agosto su parte del Nord, poi per diversi giorni il tempo dovrebbe mostrarsi largamente stabile e assolato su gran parte d'Italia. Una situazione che dovrebbe protrarsi fin verso il Ferragosto, con al più qualche occasionale temporale a lambire il Nord e in particolare le Alpi, talora però di forte intensità vista l'energia in gioco”.

Riecco il caldo

Le temperature, dopo il netto calo del weekend, torneranno a salire nella prossima settimana con ritorno del caldo. Caldo che potrebbe nuovamente farsi molto intenso soprattutto dal 9-10 agosto sotto la spinta di masse d'aria roventi di diretta estrazione nord africana. Almeno in una prima fase questa volta sembrerebbe che la fiammata sia diretta in primis verso il Centro ma anche il Nord, che fino ad ora era rimasto sostanzialmente graziato dalla canicola e ai margini (al Sud caldo più normale almeno all'inizio). Non si tratterebbe, ad oggi, del caldo estremo ed eccezionale dello scorso luglio, ma si potrebbero comunque raggiungere nuovamente picchi di 40°C.

Ecco secondo Arpa Lombardia le previsioni nel dettaglio

Sabato 5 agosto

Dal mattino nuvolosità in attenuazione a partire dai settori occidentali, Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso, con residui addensamenti sulle Alpi Retiche. Precipitazioni in esaurimento in mattinata. Dal pomeriggio, assenti salvo occasionali a ridosso dei rilievi. Temperature minime in calo; massime in calo su pianura orientale, in aumento su pianura occidentale. In pianura minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 22 e 29 gradi.

Domenica 6 agosto

Sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti sulle Alpi Retiche Precipitazioni: nella seconda parte della giornata possibili deboli a ridosso dei rilievi alpini centro-orientali, anche a carattere di rovescio o temporale. Meno probabili o assenti altrove. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 15 gradi e massime intorno ai 28.

Lunedì 7 agosto

Poco nuvoloso con addensamenti su Retiche più settentrionali. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie e massime in calo.

Martedì e mercoledì

Poco nuvoloso con passaggi di velature da ovest a est. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento.

Ecco secondo iLMeteo.it le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

Sabato 5 agosto

Nord: Il ciclone Circe si allontana; residua instabilità sul Triveneto, con fenomeni tuttavia localmente di moderata intensità; sul resto delle regioni invece tornano condizioni di maggiore stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso.

Centro: Il ciclone Circe investe le regioni adriatiche: forte maltempo, con temporali anche intensi sulla fascia adriatica. Attenzione a possibili grandinate e nubifragi. Più soleggiato altrove.

Sud: Arriva il ciclone Circe; temporali anche intensi sul Gargano, piogge nel corso del giorno anche in Sicilia e Calabria. Calo termico.

Domenica 6 agosto

Nord: Tempo instabile al Nordest, soleggiato altrove. Caldo senza eccessi; forti venti di Libeccio, mari generalmente molto mossi.

Centro: Qualche nota instabile sulle zone interne della Toscana, sul resto dei settori bel tempo prevalente con temperature massime nella media.

Sud: Giornata festiva all'insegna di un tempo ancora un pò instabile su messinese e rilievi calabresi; sole prevalente invece altrove.

Lunedì 7 agosto