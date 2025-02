Previsioni meteo in Lombardia, pioggia con le ore contate poi torna il sole ma attenti alla nebbia

Milano, 1 febbraio 2025 - Svolta meteo in Lombardia, da sabato, la pioggia e il cielo cupo verranno gradualmente sostituiti da sole e cielo sereno con le temperature in leggera risalita ma con l’alta probabilità di nebbia in pianura durante la notte e nelle prime ore del mattino

“Un minimo depressionario sul Mediterraneo, in progressiva attenuazione, - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - porta un flusso sudoccidentale umido sulla Lombardia: dal pomeriggio e fino a tutto sabato molto nuvoloso con precipitazioni deboli. Domenica progressiva rotazione del flusso in quota da nord per l'espansione di un'area anticiclonica sull'Europa occidentale: schiarite nel pomeriggio e tempo stabile per l'inizio della prossima settimana”.

Molto nuvoloso o coperto ovunque, con parziali schiarite serali sui settori nordorientali. Precipitazioni in esaurimento tra pomeriggio e sera, con fenomeni residuali sui settori occidentali. Neve oltre 1200 - 1400 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento, con scarsa escursione termica diurna. In pianura minime tra i 5 e i 7 gradi, massime tra i 7 e 10.

Rapida diminuzione della copertura tra notte e mattina a partire dai settori Alpini, da cielo molto nuvoloso fino a sereno o poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio. Precipitazioni assenti salvo deboli residue alla notte possibili sui settori occidentali. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve o moderato aumento. In pianura minime attorno ai 4 gradi e massime attorno agli 11. Nebbia o foschia sulla bassa pianura centro orientale.

Sereno o poco nuvoloso ovunque.Precipitazioni assenti e temperature minime in forte calo, massime in calo più lieve. Nebbia o foschia sulla pianura alla notte ed al primo mattino, in dissoluzione dalle ore centrali della giornata.

Sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni, con possibile formazione di banchi di nebbia in pianura nelle ore fredde. Temperature minime in lieve ma progressivo calo, massime stazionarie. Ventilazione generalmente debole dai quadranti orientali su pianura e Appennino, orientale o settentrionale sulle Alpi, con brevi e poco significativi rinforzi.

Cielo sereno e niente precipitazioni ma attenti alla possibile formazione di notte e nelle prime ore del mattino di banchi di nebbia. Temperature sostanzialmente stabili.