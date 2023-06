Meteo, è esplosa l’estate: temperature in Lombardia fino a 35 gradi. Ecco dove e quando

Con il solstizio d’estate, domani, mercoledì 21 giugno, alle 16:58 (ora italiana) inizia l’estate astronomica. Sarà il giorno con più luce di tutto l’anno ma dal 22 inizierà già a calare. L’estate meteorologica, invece, è iniziata come di consueto il 1° di giugno e terminerà il 31 di agosto.

Afa e caldo

Di sicuro sarà estate vera anche nelle temperature massime e minime con tanto sole e qualche temporale da eccesso di calura. Ed è già già allerta per le ondate di calore e soprattutto per l'afa. Fino a venerdì sono infatti previste temperature oltre i 40 gradi e tanta umidità che potrà rendere le temperature insopportabili in tante città.

Anticiclone africano

A partire da oggi, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, "il termometro si impennerà, dapprima su Sardegna, Toscana e Lazio poi su tutta l'Italia. Una massa d'aria subtropicale sta infatti risalendo dal Sahara, dall'Algeria verso il Mediterraneo: scorrendo sopra il Mare Nostrum, acquisterà umidità e si espanderà dalla Sardegna verso il Centro e poi anche sul resto del nostro Paese. "Quando arriva l'Anticiclone delle Azzorre, da Ovest, dall'Oceano Atlantico - sottolinea Tedici - il caldo è sopportabile con picchi di 32-34 gradi, ma a basso contenuto di umidità; quando arriva l'anticiclone africano da Sud, dal Sahara, il caldo è insopportabile con picchi di 35-39 gradi e tanta umidità nell'aria".

La Lombardia

Secondo Arpa Lombardia il robusto anticiclone esteso dal Nord Africa sin verso l'Europa Centrale ci terrà stabile compagnia fino a giovedì 22. Si prevede quindi un cielo spesso sereno o al più offuscato da nubi alte e sottili, ma soprattutto un caldo da moderato a intenso, con temperature massime anche oltre i 35 gradi. Tra la sera di giovedì e la mattinata di venerdì è ad oggi probabile un rapido passaggio di temporali sulle Alpi, localmente anche di forte intensità, a cui farà seguito un rinforzo del vento e un generale calo delle temperature, che si manterranno comunque su valori estivi. La tendenza è per un week-end soleggiato e temperature intorno ai 30 gradi in pianura.

Ecco le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni in Lombardia:

Mercoledì 21 giugno 2023 - In prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Temporaneamente, nel pomeriggio, passaggio di annuvolamenti più compatti. Precipitazioni assenti con bassa probabilità di isolati rovesci sulle Alpi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 18-22 gradi massime tra 31-35 gradi. Possibile disagio da calore moderato sulla pianura, localmente forte sulla bassa pianura.

- In prevalenza poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Temporaneamente, nel pomeriggio, passaggio di annuvolamenti più compatti. Precipitazioni assenti con bassa probabilità di isolati rovesci sulle Alpi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 18-22 gradi massime tra 31-35 gradi. Possibile disagio da calore moderato sulla pianura, localmente forte sulla bassa pianura. Giovedì 22 giugno 2023 - Sereno o poco nuvoloso ovunque nella prima metà del giorno, annuvolamenti più diffusi e frequenti dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Probabili rovesci e temporali in serata su buona parte di Alpi e Prealpi, localmente di forte intensità. Temperature minime e massime in ulteriore e lieve aumento. Valori minimi in pianura intorno a 20 gradi, massimi intorno a 34 . Probabile disagio da calore da moderato a forte sulla pianura.

- Sereno o poco nuvoloso ovunque nella prima metà del giorno, annuvolamenti più diffusi e frequenti dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Probabili rovesci e temporali in serata su buona parte di Alpi e Prealpi, localmente di forte intensità. Temperature minime e massime in ulteriore e lieve aumento. Valori minimi in pianura intorno a 20 gradi, massimi intorno a 34 . Probabile disagio da calore da moderato a forte sulla pianura. Venerdì 23 giugno 2023 - Nuvolosità variabile, più frequente e compatta su Alpi, Prealpi e settori orientali più in generale. Precipitazioni: possibili residue nel corso della notte, anche sotto forma di temporali, sui settori orientali. Dal pomeriggio possibilità di nuovi rovesci e temporali su parte della regione.Temperature minime e massime in diminuzione. Disagio da calore da debole a localmente moderato in pianura.

- Nuvolosità variabile, più frequente e compatta su Alpi, Prealpi e settori orientali più in generale. Precipitazioni: possibili residue nel corso della notte, anche sotto forma di temporali, sui settori orientali. Dal pomeriggio possibilità di nuovi rovesci e temporali su parte della regione.Temperature minime e massime in diminuzione. Disagio da calore da debole a localmente moderato in pianura. Sabato 24 giugno 2023 - Giornata in prevalenza soleggiata, precipitazioni assenti o poco probabili. Temperature massime stazionarie e tipicamente estive.

- Giornata in prevalenza soleggiata, precipitazioni assenti o poco probabili. Temperature massime stazionarie e tipicamente estive. Domenica 25 giugno 2023 -permangono condizioni di stabilità, ossia prevalenza di sole e generale assenza di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Come difendersi dal caldo

Per difendersi dal caldo il portale del ministero fornisce anche alcuni suggerimenti, evitare l'esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata e non recarsi nelle zone particolarmente trafficate, non praticare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Utile per combattere l'afa anche un'alimentazione leggera, mentre a casa si suggerisce di soggiornare nella stanza più fresca. Infine si consiglia di indossare vestiti chiari e leggeri e bere liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè.