Solstizio d’estate, cos’è e perché si festeggia il 21 giugno? Cosa fare in Lombardia

Milano, 20 giugno 2023 – Domani mercoledì 21 giugno è il solstizio d’estate, ovvero il giorno più lungo e la notte più breve dell'anno nel nostro emisfero settentrionale. In soldoni la giornata con il maggior quantitativo di luce diurna dell'anno, 15 ore e 14 minuti. Durante il solstizio estivo, il sole si trova allo Zenit, nel punto più alto del cielo, lungo il Tropico del Cancro, a mezzogiorno. Al solstizio d’estate si contrappone quello di inverno che invece è il giorno più buio dell’anno. Astronomicamente il solstizio è il momento in cui il sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, il punto di declinazione massima o minima determinando così le ore di luce effettiva.

Con il solstizio d’estate 2023, domani, mercoledì 21 giugno, alle 16:58 (ora italiana) inizia l’estate astronomica con temperature che si annunciano fuori dalla media stagionale. Da adesso in poi le giornate si accorciano. L’estate meteorologica, invece, è iniziata come di consueto il 1° di giugno e terminerà il 31 di agosto.

Le feste e i riti

Ma il solstizio e i giorni seguenti non sono solo un evento scientifico ma un giorno di tradizioni, leggende e riti che affondano nella più profonda notte dei tempi quando la nostra vita era legata al lavoro dei campi e il rapporto con gli eventi naturali fondamentale. Da millenni è celebrato con una varietà di tradizioni in tutti gli angoli del mondo. Accensione di fuochi, danze rituali, benedizione dei campi e feste all'aperto sono alcuni dei riti tra il pagano e il religioso per celebrare il sole. Una notte considerata magica, durante la quale tutto può accadere.

Il luogo simbolo del solstizio è Stonehenge, il sito neolitico in Gran Bretagna, dove migliaia di persone si radunano intorno al monolite per vedere sorgere il sole da dietro la Heel Stone.

San Giovanni Battista

Il solstizio poi ha in Italia una sua coda “ufficiale “ con la cristiana festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno. Coincidenza non casuale con i giorni del solstizio quando battezzando Gesù, il Santo disse “io sono il sole che muore; costui è il sole che nasce”. Ma a Giovanni è legata la leggenda di Erodiade, sua cognata che, lasciato il marito, viveva un rapporto incestuoso con il fratello conviveva con il fratello in un rapporto incestuoso. E fu Erodiade, invaghita del santo, la responsabile della decapitazione del Battista. Nel vedere la testa rotolare a terra, la donna cerca di baciare l’uomo, ma dalla bocca del morto esce un violento turbine di vento che travolge la principessa e la figlia trasformandole in streghe. Così la la notte del solstizio d’estate Erodiade e le altre streghe sono costrette a volare fino all’alba senza mai toccare la terra lasciando pura la natura dal malvagio. Ecco perché l’acqua nella notte di San Giovanni è benedetta, così come sono benedette molte erbe che, in questa notte, si raccolgono.

Le varianti delle leggende sono decine come le feste e gli appuntamenti anche in Lombardia.

Busto Arsizio – Concerto all’alba, domani, mercoledì 21 giugno, alle 6 nel parco di Villa Ottolini Tosi per dare il benvenuto al giorno più lungo dell’anno e all’estate con le note dell’arpa celtica.

Orti botanici della Lombardia – "Per città amiche dei fiori e delle api" è il titolo della festa del Solstizio d'estate, quest'anno dedicata agli insetti impollinatori. Dal 18 al 25 giugno negli Orti botanici di Brera e Città Studi Milano, Bergamo, Pavia, Bormio e Giardino Botanico Alpino di Pietra Corva si può partecipare laboratori,visite, percorsi tematici.

Solstizio dei poeti – Al parco del Sempione a Milano Solstizio di poeti. Dalle 18 alle 220 poeti italiani e stranieri, attrici e attori, editori, studenti e professori gente comune avranno a disposizione circa 5 minuti di poesia parlata, sentita, vissuta, recitata e performata.

– Al parco del Sempione a Milano Solstizio di poeti. Dalle 18 alle 220 poeti italiani e stranieri, attrici e attori, editori, studenti e professori gente comune avranno a disposizione circa 5 minuti di poesia parlata, sentita, vissuta, recitata e performata. Fabbrica del Vapore

Alle alle 19 in piazza alla Fabbrica del Vapore, DiD Studio dà inizio alle danze con una serata speciale, “Connecting Bodies”. Alle 21,30 il via il primo appuntamento di Cro.me., cronaca e memoria dello spettacolo, per la serie “EXTRAvaganza-EXTRAdanza”.

Festa della musica – A Vigevano le location dei concerti sono in corrispondenza del Castello Sforzesco, delle vie del Centro Storico e dei locali della Città. Dalle 5:30 alle 23:59 musica in Castello e nel Centro storico. A Monza, nel giorno del solstizio d’estate, Festa Europea della Musica. Per il 20 e il 21 giugno 2018 in piazza Roma, nel capoluogo brianzolo, sono in programma due appuntamenti con un ricco show con grandi artisti e un workshop. Eventi legati alla Festa della musica sono in programma in tutte le principali località lombarde

