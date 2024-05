Previsioni meteo in Lombardia, settimana di pioggia e temporali. Ecco dove e quando

Milano, 26 maggio 2024 – Ritorno alla pioggia… Arpa Lombardia avverte : tra lunedì e martedì nuova fase perturbata, con alta probabilità di precipitazioni sulla regione. A seguire condizioni più stabili per la giornata di mercoledì”. Insomma di metter via l’ombrello non se ne parla ancora, anzi.

“La causa – spiegano gli esperti de Ilmeteo.it - è da ricercarsi nella particolare configurazione sinottica in atto a livello europeo che vede ancora una vastissima area di bassa pressione centrata tra Islanda e Isole Britanniche che continua ad inviare impulsi instabili verso il bacino del Mediterraneo. Ed infatti, già da lunedì 27 maggio, ci aspettiamo nuovi rovesci temporaleschi a partire dalle regioni di Nord Ovest; nel corso della notte e nelle prime ore di martedì 28 il maltempo si estenderà poi al resto del settentrione e ai settori adriatici con piogge battenti ed un calo generalizzato delle temperature”. Una pausa di sole mercoledì 29 ma da giovedì “è previsto l'arrivo di un secondo e ben più insidioso fronte temporalesco, l'ennesimo di questa tribolata primavera”. E la Lombardia dovrebbe essere tra le regioni più a rischio maltempo.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta da lunedì:

Lunedì 27 maggio 2024

Nella prima parte della giornata da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso o velato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità da ovest fino a nuvoloso o molto nuvoloso ovunque in serata. Precipitazioni dalle ore centrali deboli sparse a partire dai rilievi, da metà pomeriggio tendenti a diffuse a partire dai settori occidentali e in transito verso est. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. In Pianura minime intorno ai 13 gradi massime intorno ai 25.

Martedì 28 maggio 2024

Nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate: fin dalla notte diffuse, da metà pomeriggio sparse, con tendenza in parte all'esaurimento verso sera. Anche a carattere di rovescio e temporale. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Mercoledì 29 maggio 2024

Irregolarmente nuvoloso, con schiarite più frequenti in giornata. Precipitazioni probabili nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Giovedì 30 maggio 2024