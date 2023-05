Previsioni meteo, Zèfiro porta sole e caldo ma dura poco. E in Lombardia che tempo farà?

Milano, 22 maggio 2023 - La fase di intenso maltempo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi si chiude definitivamente. Nelle prossime ore ci penserà l'anticiclone Zefiro a riportare un po’ di quiete atmosferica sulle zone martoriate dal maltempo. Secondo Antonio Sanò, del sito www.iLMeteo.it l'anticiclone Zèfiro arriverà direttamente dalla Germania e sarà figlio del possente anticiclone delle Azzorre che dall'oceano Atlantico ha già conquistato Regno Unito, Francia e Paesi Bassi. Grazie al maggior soleggiamento si registrerà un importante aumento delle temperature, infatti al Nord e in Toscana di giorno si potrebbero toccare addirittura i 28-30 gradi valori tipicamente estivi. Questa situazione potrebbe subire una temporanea pausa tra mercoledì e giovedì quando dalla Svezia una minacciosa goccia fredda potrebbe puntare l'Italia innescando fortissimi temporali al Nord; l'aria fresca in arrivo, infatti, mescolandosi con il caldo preesistente fornirà l'energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche che potrebbero generare anche intense grandinate a chicchi grossi. Dopo il passaggio temporalesco, l'anticiclone Zèfiro dovrebbe riconquistare il terreno perduto riportando il sole e il caldo su tutta l'Italia.

Ecco nel dettaglio le

Lunedì 22 maggio 2023 - Generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sui rilievi nella notte e temporanei annuvolamenti nel pomeriggio. Tra tarda mattinata e pomeriggio possibili deboli rovesci sui settori alpini e prealpini, altrove poco probabili. Minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime attorno a 14 e massime a circa 26 gradi.

- Generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sui rilievi nella notte e temporanei annuvolamenti nel pomeriggio. Tra tarda mattinata e pomeriggio possibili deboli rovesci sui settori alpini e prealpini, altrove poco probabili. Minime e massime senza variazioni di rilievo. In pianura minime attorno a 14 e massime a circa 26 gradi. Martedì 22 maggio 2023 - Sereno al mattino, nella seconda parte della giornata transito di velature in ingresso da nord in pianura, in montagna aumento della nuvolosità per nubi a media e bassa quota. Nel corso del pomeriggio deboli sparsi sui rilievi, possibili anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Temperature in pianura minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

- Sereno al mattino, nella seconda parte della giornata transito di velature in ingresso da nord in pianura, in montagna aumento della nuvolosità per nubi a media e bassa quota. Nel corso del pomeriggio deboli sparsi sui rilievi, possibili anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Temperature in pianura minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Mercoledì 23 maggio 2023 - Possibile peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni diffuse e calo delle temperature massime.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo nazionali

Previsioni meteo per oggi:

Oggi al Nord - Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al nord-ovest. Instabilità in aumento nel pomeriggio con rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Appennino e in sconfinamento verso le pianure specie sulla Liguria. Generale miglioramento dalla serata ma con residui fenomeni sulle Alpi occidentali.

- Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al nord-ovest. Instabilità in aumento nel pomeriggio con rovesci e temporali soprattutto su Alpi e Appennino e in sconfinamento verso le pianure specie sulla Liguria. Generale miglioramento dalla serata ma con residui fenomeni sulle Alpi occidentali. Oggi al Centro - Tempo asciutto al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo isolati fenomeni sull'Appennino abruzzese. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi su zone interne e settori tirrenici, più asciutto sulle coste adriatiche. Migliora ovunque dalla sera.

Previsioni meteo per domani: