Meteo Lombardia, è una mezza primavera. Addio ai Giorni della Merla ma arriva la nebbia. Ecco quando e dove

Milano, 23 gennaio 2024 – Aria di quasi primavera e tradizione cancellata. I Giorni della Merla, gli ultimi tre di gennaio, sono per tradizione i più gelidi dell’anno ma lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio si annunciano con temperature ben sopra alla media. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com “almeno per il prossimi 7 - 10 giorni, saranno caratterizzati da una nuova progressiva e imponente rimonta anticiclonica da Ovest, con tempo stabile seppur non del tutto soleggiato, complice la formazione di nebbie e nubi basse talora persistenti su pianure e fondovalle. Contesto climatico mite, con temperature molto al di sopra delle medie di stagione” Spiega Stefano Ghisu : “Nei prossimi 7-10 giorni l’anticiclone sarà l’unico protagonista della scena meteorologica sull’Italia, con una struttura ben salda in espansione da Ovest verso la nostra Penisola, che ingloberà peraltro anche mezza Europa ”. “Sull’Italia il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per la formazione di nubi basse lungo le coste, specie tirreniche, nonché per la presenza di foschie o nebbie anche persistenti nei fondovalle e sulle pianure, in particolar modo sulla Valpadana e tra notte e mattino. Il clima sarà mite, specie in quota nelle ore centrali della giornata, mentre a valle e nelle aree interne pianeggianti il rialzo termico sarà più contenuto complice il fenomeno dell’inversione termica. In generale noteremo un progressivo rialzo delle temperature, giorno dopo giorno, con lo zero termico che raggiungerà addirittura 3800-4000 metri lungo l’arco alpino”. “Fino a sabato 27 gennaio è prevista però la formazione di maggiori addensamenti, produttivi di qualche pioggia, o nevicata ma solo a quote medio-alte, in particolare sulle aree confinali di Nordest; tempo più asciutto e con maggiori schiarite sulle Alpi occidentali”.

La Lombardia

Ecco le previsioni di Arpa Lombardia per i prossimi giorni: “La Penisola italiana è interessata da un flusso in quota in prevalenza da nord nordovest, associato al bordo orientale di un'ampia area anticiclonica atlantica, che delimita il transito sul centro-nord Europa di strutture depressionarie. Per tutto il periodo tempo stabile, poco nuvoloso, con graduale parziale formazione di nebbie e foschie nelle ore più fredde sulle Pianure. Fino a venerdì ventoso sui settori retici. Temperature massime sopra la norma del periodo”.

Queste le previsioni meteo nel dettaglio per la Lombardia

Mercoledì 24 gennaio 2024

Cielo prevalentemente velato o nuvoloso per nubi a media-alta quota. Precipitazioni assenti, salvo possibile nevischio su Retiche di confine oltre 1400-1500 metri di quota. Temperature minime e massime in aumento. In pianura minime tra -2 e 0, massime tra a 10-14 gradi.

Giovedì 25 gennaio 2024

Su Alpi di confine velato o nuvoloso. Altrove poco nuvoloso o velato, con foschie e banchi di nebbia sulla Pianura fino al primo mattino e nuovamente verso sera. Precipitazioni assenti, salvo fino al mattino possibile nevischio su Retiche di confine oltre 1400-1500 metri di quota. Temperature minime e massime in aumento. In Pianura minime intorno a un grado e massime intorno ai 13.

Venerdì 26 gennaio 2024

Su Pianura e Appennino nuvolosità bassa con foschie e banchi di nebbia, in parziale sollevamento e diradamento dalle ore centrali con passaggio a cielo velato. Altrove poco nuvoloso o velato, con addensamenti irregolari nella seconda parte della giornata, in particolare sui settori alpini. Precipitazioni assenti, salvo possibile nevischio su Retiche di confine oltre 1400-1500 metri di quota. Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Sabato 27 gennaio e domenica 28 2024