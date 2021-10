Milano, 30 ottobre 2021 - Domani, domenica 31 ottobre farà irruzione in Italia 'Poppea', la tempesta di Halloween. Secondo i meteorologi de iLMeteo.it, dopo un sabato ancora piovoso per Sicilia e Calabria ioniche, al Nordovest avanzeranno le prime nubi cariche di piogge su Lombardia, Val d'Aosta, Piemonte e Liguria. Poi, il maltempo avanzerà gradualmente verso la penisola, portando piogge sempre piu' diffuse su Nordovest, Sardegna e Sicilia (gia' flagellata dal passaggio del ciclone Apollo), per poi toccare le coste laziali. Soffieranni venti meridionali sia di scirocco e sia di libeccio. Il mare sarà molto mosso. Ma vediamo le previsioni nel dettaglio

Sabato 30 ottobre

Secondo gli esperti meteo, sabato 30 ottobre, al Nord, la nuvolosità sarà in aumento più deciso ed entro sera le prime piogge, seppur deboli, interesseranno i settori occidentali della regione. Al centro in gran parte asciutto e al sud ancora piogge su Calabria ionica e Sicilia centro-orientale, meglio altrove.

Domenica 31 ottobre

Domenica 31 Ottobre, al Nord, sarà una giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli, più diffuse sulle province occidentali, seppur con apporti pluviometrici ancora contenuti. Al centro peggiora diffusamente in Sardegna,

molte nubi altrove. Al sud entro sera piogge battenti in Sicilia.

Lunedì 1 novembre

Al Nord, il fronte perturbato è atteso transitare nella giornata di lunedì 1 novembre, festa di Tutti i Santi, quando saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio con accumuli pluviometrici più consistenti, in particolare su Prealpi e zone pedemontane. Al centro, maltempo su gran parte delle regioni, soprattutto Tirreniche. Al sud, piogge a carattere sparso, piu' forti in serata.

Da martedì 2 novembre

Martedì 2 novembre potrebbe esserci una pausa soleggiata, ma per mercoledì 3 è prevista un'altra scarica di maltempo e l'arrivo della prima neve.

La mappa della Lombardia