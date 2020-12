Milano, 31 dicembre 2020 - Freddo e gelo, ma anche cielo azzurro e sole. E' così che si è svegliata, questa mattina, la Lombardia. Però, il bel tempo non è destinato a durare e nella notte dei festeggiamenti di Capodanno la situazione meteorologica cambierà.

Seondo gli esperti di Meteo.it, dopo il previsto peggioramento che raggiungerà alcuni angoli del Paese nel corso della notte di San Silvestro, il primo giorno del nuovo anno si aprirà all'insegna del maltempo. Già dalle prime luci del mattino, infatti, nubi grigie e minacciose daranno vita a forti piogge e temporali su tutto il comparto tirrenico, dalla Toscana, al Lazio e sulla Campania settentrionale. Ma il fenomeno più importante sarà sicuramente rappresentato dalla neve, pronta nuovamente a cadere fino in pianura su molti tratti del Nordovest imbiancando città come Milano. Sul resto del Nord, dove non scenderano i fiocchi bianchi ci penserà la pioggia a rendere l'inizio d'anno assai grigio ed uggioso.

La mappa della Lombardia